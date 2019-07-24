Drink Water для Android

Drink Water 1.1.0 для Android

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Описание Drink Water 1.1.0 для AndroidОписание   Скачать Drink Water 1.1.0 для AndroidСКАЧАТЬ (7,85 Мб) Скриншоты Drink Water 1.1.0 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Drink Water 1.1.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Drink Water 1.1.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Drink Water - приложение, которое следит за тем, чтобы вы потребляли свою дневную норму жидкости. Функция отслеживания будет мотивировать вас потреблять достаточное количество воды, что повысит производительность и уровень жизненных сил, улучшит здоровье и снимет напряжение.

Больше не нужно беспокоиться о том, что вы забудете выпить воды. Просто настройте уведомления о приеме воды, и приложение "Напоминания о питье воды" не даст вам забыть принимать воду в течение всего дня.

Ключевые особенности:

  • Ежедневные напоминания о принятии воды.
  • Подсчет ежедневного объема выпитой воды.
  • Мотивация с помощью целей, которые можно менять.
  • Статистика потребления воды за месяц.
Drink Water
Drink Water
Drink Water
Drink Water
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыЗдоровье - Планировщики, календарь, часы
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Отзывы о программе Drink Water

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