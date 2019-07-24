Drink Water - приложение, которое следит за тем, чтобы вы потребляли свою дневную норму жидкости. Функция отслеживания будет мотивировать вас потреблять достаточное количество воды, что повысит производительность и уровень жизненных сил, улучшит здоровье и снимет напряжение.

Больше не нужно беспокоиться о том, что вы забудете выпить воды. Просто настройте уведомления о приеме воды, и приложение "Напоминания о питье воды" не даст вам забыть принимать воду в течение всего дня.

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