Simpler для Android

Simpler 2.17.206 для Android

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Описание Simpler 2.17.206 для AndroidОписание   Скачать Simpler 2.17.206 для AndroidСКАЧАТЬ (46,67 Мб) Скриншоты Simpler 2.17.206 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Simpler 2.17.206 для AndroidСтатистика   Отзывы о Simpler 2.17.206 для AndroidОтзывы (0)  
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Simpler - приложение для изучения английского языка с нуля и совершенствования своих знаний. Доступны наглядные правила для изучения грамматики, практические "детективные истории" с адаптированным английским для закрепления знаний, восприятие языка на слух, запоминание новых слов через ассоциации, а также отслеживание своего прогресса в обучении.

Ключевые особенности:

  • Обучение грамматике с помощью наглядных правил.
  • "Детективные истории" с адаптированным английским для закрепления знаний.
  • Запоминание новых слов через ассоциации.
  • Тренажер для закрепления знаний.
  • Практика восприятия языка на слух.
  • Регулярные чекпоинты для проверки знаний и устранения пробелов.
  • Ежедневные бесплатные сундучки с полезными словами.
Simpler
Simpler
Simpler
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыЯзыки - Обучающий софт
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Отзывы о программе Simpler

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