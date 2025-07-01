English with Loora AI — приложение для практики разговорного английского языка с использованием технологий ИИ. Обеспечивает круглосуточный доступ к интерактивным занятиям для развития разговорных навыков, помогает улучшить произношение, грамматику и беглость речи. Предлагает индивидульный подход и адаптируется к уровню владения языком и целям пользователя, создает среду, максимально приближенную к живому диалогу, чтобы обеспечить практику без ограничений по времени и страха совершить ошибку.

Пользователи получают обратную связь по различным аспектам речи: произношению, грамматике и общей беглости, что помогает моментально корректировать ошибки и отслеживать прогресс. Также система может давать рекомендации и цели на неделю, что обеспечивает регулярную практику и системный подход к обучению.

Список основных возможностей English with Loora AI: