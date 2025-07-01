English with Loora AI для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.7.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Loora AI
|Категория:
|Языки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|28.83 Мб
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English with Loora AI — приложение для практики разговорного английского языка с использованием технологий ИИ. Обеспечивает круглосуточный доступ к интерактивным занятиям для развития разговорных навыков, помогает улучшить произношение, грамматику и беглость речи. Предлагает индивидульный подход и адаптируется к уровню владения языком и целям пользователя, создает среду, максимально приближенную к живому диалогу, чтобы обеспечить практику без ограничений по времени и страха совершить ошибку.
Пользователи получают обратную связь по различным аспектам речи: произношению, грамматике и общей беглости, что помогает моментально корректировать ошибки и отслеживать прогресс. Также система может давать рекомендации и цели на неделю, что обеспечивает регулярную практику и системный подход к обучению.
Список основных возможностей English with Loora AI:
- Предлагает круглосуточный доступ к интерактивным разговорным занятиям.
- Адаптирует диалоги с учетом уровня и целей пользователя.
- Дает мгновенуюя обратную связь по грамматике, произношению и беглости.
- Помогает отслеживать прогресс и тенденции в обучении.
- Предлагает возможные еженедельные цели и достижения.
- Обеспечивает возможность практиковаться в любое удобное время.
- создает безоценочную среду, которая исключает психологическое давление.
- Помогает скорректировать акцент и улучшить произношение.
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