English with Loora AI для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.7.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Языки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:28.83 Мб
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English with Loora AI — приложение для практики разговорного английского языка с использованием технологий ИИ. Обеспечивает круглосуточный доступ к интерактивным занятиям для развития разговорных навыков, помогает улучшить произношение, грамматику и беглость речи. Предлагает индивидульный подход и адаптируется к уровню владения языком и целям пользователя, создает среду, максимально приближенную к живому диалогу, чтобы обеспечить практику без ограничений по времени и страха совершить ошибку.

Пользователи получают обратную связь по различным аспектам речи: произношению, грамматике и общей беглости, что помогает моментально корректировать ошибки и отслеживать прогресс. Также система может давать рекомендации и цели на неделю, что обеспечивает регулярную практику и системный подход к обучению.

Список основных возможностей English with Loora AI:

  • Предлагает круглосуточный доступ к интерактивным разговорным занятиям.
  • Адаптирует диалоги с учетом уровня и целей пользователя.
  • Дает мгновенуюя обратную связь по грамматике, произношению и беглости.
  • Помогает отслеживать прогресс и тенденции в обучении.
  • Предлагает возможные еженедельные цели и достижения.
  • Обеспечивает возможность практиковаться в любое удобное время.
  • создает безоценочную среду, которая исключает психологическое давление.
  • Помогает скорректировать акцент и улучшить произношение.
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