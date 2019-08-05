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StoryArt для Android

StoryArt 1.7.1 для Android

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Описание StoryArt 1.7.1 для AndroidОписание   Скачать StoryArt 1.7.1 для AndroidСКАЧАТЬ (29,12 Мб) Скриншоты StoryArt 1.7.1 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика StoryArt 1.7.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о StoryArt 1.7.1 для AndroidОтзывы (0)  
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StoryArt - приложение для редактирования историй в Instagram, которое предлагает более 1000 шаблонов историй, которые помогут вам создать красивые макеты коллажей для истории Instagram, которые помогут вам легко получить больше лайков и подписчиков.

Основные возможности приложения:

  • Шаблоны макетов, значки историй обложек, наклейки, цвета фона, дизайн коллажей для постов в Instagram.
  • Возможность создать оригинальную обложку с логотипами и значками высокого качества.
  • Возможность показать ваши цитаты, статус, подписи и викторины с другим стилем текста.
  • Более 1000 шаблонов коллажей разного цвета и формы.
  • Более 60 тем с различными дизайнамии цветами (кино, ретро и др.).
  • Анимированные шаблоны Instagram Story.
  • Различный цвет фона, включая белый и черный.
  • Различные инструменты для редактирования фото историй и видео.
  • и многое другое...
StoryArt
StoryArt
StoryArt
StoryArt
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФото
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Отзывы о программе StoryArt

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