GOM Mix Pro - универсальный видеоредактор, который позволяет комбинировать различные видеоклипы и аудиофайлы, текст и изображения для создания захватывающих видео.

Присутствует временная шкала, возможность добавлять разнообразные шаблоны и фильтры, накладывать всевозможные эффекты переходов и пр. Имеется встроенный текстовый редактор с базовыми опциями форматирования для написания текстовых фрагментов и настройки их стиля.

Редактор позволяет изменять параметры текстуры с помощью разных эффектов, настраивать свойства цвета (оттенок, насыщенность, яркость, свет, цвет, вибрация, экспозиция и т.д.), а также экспериментировать с различными фильтрами преобразования цвета и текстуры.

Данное приложение отлично подойдет всем, кто хочет создавать домашнее видео, презентации или праздничные видеоролики.

Ключевые особенности GOM Mix Pro: