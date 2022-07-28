GOM Mix Pro для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $33
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|2.0.5.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|GOM & Company
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 460 | Статистика
|Размер:
|272,69 Мб
GOM Mix Pro - универсальный видеоредактор, который позволяет комбинировать различные видеоклипы и аудиофайлы, текст и изображения для создания захватывающих видео.
Присутствует временная шкала, возможность добавлять разнообразные шаблоны и фильтры, накладывать всевозможные эффекты переходов и пр. Имеется встроенный текстовый редактор с базовыми опциями форматирования для написания текстовых фрагментов и настройки их стиля.
Редактор позволяет изменять параметры текстуры с помощью разных эффектов, настраивать свойства цвета (оттенок, насыщенность, яркость, свет, цвет, вибрация, экспозиция и т.д.), а также экспериментировать с различными фильтрами преобразования цвета и текстуры.
Данное приложение отлично подойдет всем, кто хочет создавать домашнее видео, презентации или праздничные видеоролики.
Ключевые особенности GOM Mix Pro:
- Наложение клипов, переходов изображения и эффектов кадрирования.
- Разнообразные инструменты редактирования видео.
- Более чем 100 фильтров.
- Широкие возможности для редактирования видео.
- Встроенный текстовый редактор с базовыми опциями форматирования.
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Admin
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