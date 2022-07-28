GOM Mix Pro для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 2
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $33
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:2.0.5.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):0 / 460 | Статистика
Размер:272,69 Мб
GOM Mix Pro скриншот № 1

GOM Mix Pro - универсальный видеоредактор, который позволяет комбинировать различные видеоклипы и аудиофайлы, текст и изображения для создания захватывающих видео.

Присутствует временная шкала, возможность добавлять разнообразные шаблоны и фильтры, накладывать всевозможные эффекты переходов и пр. Имеется встроенный текстовый редактор с базовыми опциями форматирования для написания текстовых фрагментов и настройки их стиля.

Редактор позволяет изменять параметры текстуры с помощью разных эффектов, настраивать свойства цвета (оттенок, насыщенность, яркость, свет, цвет, вибрация, экспозиция и т.д.), а также экспериментировать с различными фильтрами преобразования цвета и текстуры.

Данное приложение отлично подойдет всем, кто хочет создавать домашнее видео, презентации или праздничные видеоролики.

Ключевые особенности GOM Mix Pro:

  • Наложение клипов, переходов изображения и эффектов кадрирования.
  • Разнообразные инструменты редактирования видео.
  • Более чем 100 фильтров.
  • Широкие возможности для редактирования видео.
  • Встроенный текстовый редактор с базовыми опциями форматирования.
  • и многое другое...
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