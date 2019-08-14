O&O BrowserPrivacy для Windows

O&O BrowserPrivacy 14.3.524

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Описание O&O BrowserPrivacy 14.3.524Описание   Скачать O&O BrowserPrivacy 14.3.524СКАЧАТЬ (2,55 Мб) Скриншоты O&O BrowserPrivacy 14.3.524Скриншоты (2)   Статистика O&O BrowserPrivacy 14.3.524Статистика   Отзывы о O&O BrowserPrivacy 14.3.524Отзывы (0)  
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O&O BrowserPrivacy – простой в использовании инструмент, которое позволяет быстро, безопасно и безвозвратно удалить конфиденциальные данные, сохраненные вашим браузером, благодаря чему обеспечивается надежная защита онлайн-активности пользователя.

Приложение самостоятельно распознает установленные в системе браузеры, и пользователю остается лишь выбрать из какого веб-обозревателя будут удалены данные. Также присутствует несколько различных алгоритмов удаления данных, возможность выберать данные, которые нужно очистить: историю браузера, загруженные файлы, файлы cookie и данные веб-сайта, кэш, закладки, пароли и данные форм.

O&O BrowserPrivacy
O&O BrowserPrivacy
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

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Отзывы о программе O&O BrowserPrivacy

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