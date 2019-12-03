SoNetRadio для Windows

SoNetRadio 1.7.9.9

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Описание SoNetRadio 1.7.9.9Описание   Скачать SoNetRadio 1.7.9.9СКАЧАТЬ (962 Кб) Скриншоты SoNetRadio 1.7.9.9Скриншоты (1)   Статистика SoNetRadio 1.7.9.9Статистика   Отзывы о SoNetRadio 1.7.9.9Отзывы (4)  
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5.00 из 5, всего оценок - 11
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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SoNetRadio — бесплатная программа с 19 предустановленными фиксированными радиостанциями, достаточно популярными, разных стилей и направлений. Также пользователю предоставляется кнопка "MyRadio", позволяющая подключить одну радиостанцию в форматах .m3u, .pls, .mp3, а также потоковое, из собственного списка.

Основные возможности:

  • 19 предустановленных фиксированных радиостанций.
  • Собственный список радиостанций с возможностью редактирования.
  • Отображение названия исполнителя и радиостанции.
  • Визуальный анализатор спектра.
  • Управление громкостью радио.
  • Возможность вручную исправить иногда не читаемую информацию о названии радиостанции и исполнителе.
  • Возможность закрепить программу поверх всех развернутых программ и окон на экране.
Что нового в SoNetRadio 1.7.9.9?
  • Исправлена ошибка случайного сброса пароля прокси-сервера и др.
SoNetRadio
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)12 / 434
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРадио, TV плееры
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Отзывы о программе SoNetRadio

Wat4er про NetRadio 1.7.9 [07-11-2019]

Нажал кнопку и формируется список понравившихся песен - удобно, рекомендую
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Коко-Джамбо про NetRadio 1.7.9 [03-11-2019]

В бесплатном и на русском языке,плеере Winamp,представлено 12000 радиостанций!
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Ivan про NetRadio 1.7.7.8 [28-10-2019]

Порадовали регуляторы громкости, что можно из программы настроить, а то в десятке этот микшер засунули непонятно куда, пока найдёшь его...
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Виталий про NetRadio 1.7.7.8 [25-10-2019]

Удобное, ненавязчивое приложение, с подобранным автором перечнем станций, которых хватает за глаза. Теперь можно забыть про прослушивание радио энерджи через сайт.
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