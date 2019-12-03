|
SoNetRadio 1.7.9.9
|
|
|
|Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 11
|
- Рейтинг программы - 5.00 из 5
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
SoNetRadio — бесплатная программа с 19 предустановленными фиксированными радиостанциями, достаточно популярными, разных стилей и направлений. Также пользователю предоставляется кнопка "MyRadio", позволяющая подключить одну радиостанцию в форматах .m3u, .pls, .mp3, а также потоковое, из собственного списка.
Основные возможности:
- 19 предустановленных фиксированных радиостанций.
- Собственный список радиостанций с возможностью редактирования.
- Отображение названия исполнителя и радиостанции.
- Визуальный анализатор спектра.
- Управление громкостью радио.
- Возможность вручную исправить иногда не читаемую информацию о названии радиостанции и исполнителе.
- Возможность закрепить программу поверх всех развернутых программ и окон на экране.
|
|Что нового в SoNetRadio 1.7.9.9?
- Исправлена ошибка случайного сброса пароля прокси-сервера и др.
|
|
ТОП-сегодня раздела "Радио, TV плееры"
IP-TV Player 49.5
IP-TV Player - бесплатная утилита просмотра IP-телевидения, с поддержкой незашифрованных потоков HTTP, ТВ-тюнеров через WDM-драйвер, индивидуальными настройками
ACE Stream 3.1.32
ACE Stream - мультимедийная платформа на основе технологии P2P, которая позволяет в режиме реального времени воспроизводить медийный контент на любых сайтах и
VKMusic 4.84
VKMusic - бесплатная утилита для скачивания мультимедийных файлов с таких ресурсов, как например ВКонтакте, YouTube, Vimeo, Mail.ru, Яндекс.Видео и др. Присутствует
SopCast 4.2.0
SopCast - популярная бесплатная программа для просмотра онлайн видеотрансляций (фильмы, спортивные трансляции, новости, музыка и т.д.) через P2P (Peer-to-Peer) сети,
OttPlayer 1.1.0
Мультиплатформенный плеер, который является инструментом для комфортного просмотра IPTV, и позволяет объединить все ваше ТВ
в одном приложении. Дает возможность
Torrent TV плеер 3.27
Torrent TV плеер - бесплатное приложение для просмотра ТВ в высоком качестве посредством технологии ACE Stream. Программа использует оригинал плейлиста сайта
|
|
Отзывы о программе SoNetRadio
Wat4er про NetRadio 1.7.9 [07-11-2019]
Нажал кнопку и формируется список понравившихся песен - удобно, рекомендую
| | Ответить
Коко-Джамбо про NetRadio 1.7.9 [03-11-2019]
В бесплатном и на русском языке,плеере Winamp,представлено 12000 радиостанций!
| | Ответить
Ivan про NetRadio 1.7.7.8 [28-10-2019]
Порадовали регуляторы громкости, что можно из программы настроить, а то в десятке этот микшер засунули непонятно куда, пока найдёшь его...
| | Ответить
Виталий про NetRadio 1.7.7.8 [25-10-2019]
Удобное, ненавязчивое приложение, с подобранным автором перечнем станций, которых хватает за глаза. Теперь можно забыть про прослушивание радио энерджи через сайт.
| | Ответить
|Читать все отзывы (4) / Добавить отзыв
|