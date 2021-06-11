Сумма прописью Doom MiDition — программа перевода цифрового значения суммы в рублях и копейках в прописное (установка программы не требуется, дополнительных файлов она не создаёт, в системном реестре ничего не прописывает, запуск осуществляется из любого места).

Рабочий диапазон данного инструмента находится в пределах от 0 до 999 квдрлн 999 999 999 999 999 рублей 99 копеек. Кроме этого присутсвует встроенная мини-игра и midi-музыка. Имеется возможность включить отображение копеек.