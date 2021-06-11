Сумма прописью для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.7.14.9 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Бухгалтерия
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:1,54 Мб
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Сумма прописью скриншот № 1

Сумма прописью Doom MiDition — программа перевода цифрового значения суммы в рублях и копейках в прописное (установка программы не требуется, дополнительных файлов она не создаёт, в системном реестре ничего не прописывает, запуск осуществляется из любого места).

Рабочий диапазон данного инструмента находится в пределах от 0 до 999 квдрлн 999 999 999 999 999 рублей 99 копеек. Кроме этого присутсвует встроенная мини-игра и midi-музыка. Имеется возможность включить отображение копеек.

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