Сумма прописью для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 0
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.7.14.9 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Sanec inc.
|Категория:
|Бухгалтерия
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|1,54 Мб
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Сумма прописью Doom MiDition — программа перевода цифрового значения суммы в рублях и копейках в прописное (установка программы не требуется, дополнительных файлов она не создаёт, в системном реестре ничего не прописывает, запуск осуществляется из любого места).
Рабочий диапазон данного инструмента находится в пределах от 0 до 999 квдрлн 999 999 999 999 999 рублей 99 копеек. Кроме этого присутсвует встроенная мини-игра и midi-музыка. Имеется возможность включить отображение копеек.
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Admin
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