NETworkManager для Windows

NETworkManager 1.11.0.0

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Описание NETworkManager 1.11.0.0Описание   Скачать NETworkManager 1.11.0.0СКАЧАТЬ (5,59 Мб) Скриншоты NETworkManager 1.11.0.0Скриншоты (3)   Статистика NETworkManager 1.11.0.0Статистика   Отзывы о NETworkManager 1.11.0.0Отзывы (0)  
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NETworkManager - утилита с открытым исходным кодом, которая позволяет управлять сетями и устранять различные сетевые проблемы.

Приложение включает в себя разнообразные инструменты, с помощью которых можно эффективно управлять сетевыми соединениями в Windows. Кроме этого приложение предоставляет массу полезной информации, как например IP-адрес, DNS-сервер и т.д. Подключенные сетевые карты можно настроить с помощью профилей. Присутствует встроенная утилита ping, возможность выполнить быстрый поиск, сканировать порты и хосты, подключиться к серверу (с помощью PuTTy или VNC), Wake on Lan и многое другое.

NETworkManager
NETworkManager
NETworkManager
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМониторинг
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Отзывы о программе NETworkManager

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