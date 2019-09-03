Программы для Android » Офис, документы » другое » ABBYY TextGrabber 2.6.3.1 для Android
ABBYY TextGrabber для Android

ABBYY TextGrabber 2.6.3.1 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание ABBYY TextGrabber 2.6.3.1 для AndroidОписание   Скачать ABBYY TextGrabber 2.6.3.1 для AndroidСКАЧАТЬ (44,83 Мб) Скриншоты ABBYY TextGrabber 2.6.3.1 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика ABBYY TextGrabber 2.6.3.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о ABBYY TextGrabber 2.6.3.1 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

ABBYY TextGrabber - удобный в использовании инструмент, который позволяет на лету оцифровать фрагменты печатного текста, после чего распознанный результат можно переводить на более 100 языков, просматривать в интернете или на картах, редактировать, озвучивать или делиться любым удобным способом.

Пользоваться приложением очень просто - достаточно навести камеру мобильного устройства на печатный текст и программа моментально захватит информацию и распознает ее без подключения к интернету. Уникальный режим распознавания в реальном времени извлекает информацию на более60 языках не только из документов, но и с любых поверхностей.

Ключевые особенности:

  • Перевод в режиме реального времени прямо на экране телефона на более чем 100 языков онлайн (полнотекстовый перевод) и 10 языков оффлайн (пословный перевод)
  • Инновационный режим Real-Time Recognition на основе технологии ABBYY RTR SDK оцифрует печатный текст прямо в экране камеры без фотографирования.
  • Распознавание текста на 60+ языках, в том числе русском, английском, немецком, испанском, греческом, турецком, китайском и корейском, без подключения к интернету.
  • Все ссылки, номера телефонов, адреса электронной почты, почтовые адреса после оцифровки становятся кликабельны: можно перейти по ссылке, позвонить по телефону, написать email, найти адрес на картах.
  • Полнотекстовый перевод для 100+ языков (требуется интернет-соединение).
  • Aвтокопирование распознанного или переведенного текста в буфер обмена, чтобы приложения для озвучивания текста (text-to-speech, TTS) читали вслух все, что находится на экране TextGrabber.
  • Возможность отредактировать текст, скопировать, удалить или объединить тексты в ленте заметок.
  • Публикация текста в любое установленное на девайсе приложение через системное меню.
ABBYY TextGrabber
ABBYY TextGrabber
ABBYY TextGrabber
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

CamScanner 5.9.3.20190301 для Android

CamScanner - одно из самых популярных мобильных приложений для Android, с помощью которого можно быстро и легко сканировать различные документы, заметки и визитки,

Новая Почта 5.18 для Android

Новая почта – с данным приложением услуги экспресс-доставки товаров по Украине станут еще ближе и доступней. Открыв программу, вы получите такую информацию: адреса

TapScanner 2.0.52 для Android

Удобное приложение для сканирования документов, квитанций и визиток с возможностью сохранения электронной копии в формате PDF. Присутствует автоматическое

Турбоскан Free 1.5.1 для Android

Турбоскан Free – универсальный сканер, который всегда с собой. Сканируйте документы, изображения и пересылайте полученные данные в формате PDF или JPEG. Несколько

Office Lens 16.0.8827.2039 для Android

Office Lens – приложение, позволяющее сканировать документы и преобразовывать изображения в редактируемые файлы Word, PowerPoint или PDF. Также вы можете сканировать

Stocard 7.3.1 для Android

Бесплатное и надежное средство для хранения на своем мобильном Android-устройстве дисконтных карт различных магазинов (Спортмастер, Л'Этуаль, Gloria Jeans, COLIN'S,

скачать Adguard

Отзывы о программе ABBYY TextGrabber

Admin

Отзывов о программе ABBYY TextGrabber 2.6.3.1 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 