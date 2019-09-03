ABBYY TextGrabber - удобный в использовании инструмент, который позволяет на лету оцифровать фрагменты печатного текста, после чего распознанный результат можно переводить на более 100 языков, просматривать в интернете или на картах, редактировать, озвучивать или делиться любым удобным способом.

Пользоваться приложением очень просто - достаточно навести камеру мобильного устройства на печатный текст и программа моментально захватит информацию и распознает ее без подключения к интернету. Уникальный режим распознавания в реальном времени извлекает информацию на более60 языках не только из документов, но и с любых поверхностей.

Ключевые особенности: