ABBYY TextGrabber - удобный в использовании инструмент, который позволяет на лету оцифровать фрагменты печатного текста, после чего распознанный результат можно переводить на более 100 языков, просматривать в интернете или на картах, редактировать, озвучивать или делиться любым удобным способом.
Пользоваться приложением очень просто - достаточно навести камеру мобильного устройства на печатный текст и программа моментально захватит информацию и распознает ее без подключения к интернету. Уникальный режим распознавания в реальном времени извлекает информацию на более60 языках не только из документов, но и с любых поверхностей.
Ключевые особенности:
Перевод в режиме реального времени прямо на экране телефона на более чем 100 языков онлайн (полнотекстовый перевод) и 10 языков оффлайн (пословный перевод)
Инновационный режим Real-Time Recognition на основе технологии ABBYY RTR SDK оцифрует печатный текст прямо в экране камеры без фотографирования.
Распознавание текста на 60+ языках, в том числе русском, английском, немецком, испанском, греческом, турецком, китайском и корейском, без подключения к интернету.
Все ссылки, номера телефонов, адреса электронной почты, почтовые адреса после оцифровки становятся кликабельны: можно перейти по ссылке, позвонить по телефону, написать email, найти адрес на картах.
Полнотекстовый перевод для 100+ языков (требуется интернет-соединение).
Aвтокопирование распознанного или переведенного текста в буфер обмена, чтобы приложения для озвучивания текста (text-to-speech, TTS) читали вслух все, что находится на экране TextGrabber.
Возможность отредактировать текст, скопировать, удалить или объединить тексты в ленте заметок.
Публикация текста в любое установленное на девайсе приложение через системное меню.