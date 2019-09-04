Smart Doc Scanner

CamScanner 5.9.3.20190301 для Android CamScanner - одно из самых популярных мобильных приложений для Android, с помощью которого можно быстро и легко сканировать различные документы, заметки и визитки, TapScanner 2.0.52 для Android Удобное приложение для сканирования документов, квитанций и визиток с возможностью сохранения электронной копии в формате PDF. Присутствует автоматическое Trello 4.4.0.2920 для Android Trello – организованный помощник для занятых людей. Он объединяет все ваши проекты, рабочие или домашние и позволяет приглашать коллег, друзей и членов семьи для

ABBYY TextGrabber 2.6.3.1 для Android Приложение для сканирования и перевода печатного текста с любой картинки. Присутствует возможность в режиме реального времени прямо на экране телефона переводить на Office Lens 16.0.8827.2039 для Android Office Lens – приложение, позволяющее сканировать документы и преобразовывать изображения в редактируемые файлы Word, PowerPoint или PDF. Также вы можете сканировать anWriter free 1.6.4 для Android Небольшой бесплатный редактор кода для программистов, который не требует регистрации или Интернет соединения для работы, поддерживает автодополнение для многих