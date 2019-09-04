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Smart Doc Scanner для Android

Smart Doc Scanner 1.4.675 для Android

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Описание Smart Doc Scanner 1.4.675 для AndroidОписание   Скачать Smart Doc Scanner 1.4.675 для AndroidСКАЧАТЬ (15,7 Мб) Скриншоты Smart Doc Scanner 1.4.675 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Smart Doc Scanner 1.4.675 для AndroidСтатистика   Отзывы о Smart Doc Scanner 1.4.675 для AndroidОтзывы (0)  
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Smart Doc Scanner -удобный в использовании инструмент, который превратит ваш телефон в умный сканер, позволяющий оцифровывать документы в несколько кликов. Программа обладает интуитивным современным интерфейсом, возможностью быстрой обработки изображений и умным режимом контрастов для лучшего возможного сканирования.

Ключевые особенности:

  • Интуитивный динамический интерфейс.
  • Идентификация краев документа для настройки границ в режиме реального времени.
  • Расширенные настройки камеры и полная персонализация конечных PDF.
  • Оптическое распознавание символов (ОРС) на более чем 40 языках для преобразования изображений в текст.
  • Сохранение документов в формате DOC.
  • Умное изменение масштаба для быстрого и удобного просмотра обработанных документов.
  • Режим группового сканирования и создания многостраничных документов.
  • Функции обрезки и изменения масштаба для лучшей подгонки страниц.
  • Сканирование страниц с альбомной и книжной ориентацией.
  • Улучшенная съемка и фокусировка для более качественных изображений.
  • Возможность сохранения всех снимков в виде изображений.
  • Поддержка всех популярных форматов изображений: JPEG, PNG, BMP, GIFF и WEBP.
  • Легкий импорт изображений из памяти устройства и с внешних носителей и их преобразование в PDF.
  • Умная интеграция с DropBox, Google Диском и другими облачными сервисами.
  • Поддержка ОРС для многостраничных документов.
  • Проверка орфографии и редактирование результатов ОРС.
  • Автоматическое резервное копирование и восстановление с облачных сервисов, таких как Google Диск.
  • Настройка размера страниц: A4, письмо и т. д.
  • Миниатюра страницы в качестве титульного листа.
  • Редактирование PDF: копирование, перемещение, добавление или удаление страниц.
  • Извлечение страниц из документа и их сохранение в виде отдельных файлов.
  • Печать документов с помощью любых сетей и облачных сервисов.
  • Поиск документов по имени и содержанию.
  • Возможность делиться документами по электронной почте, в облачных хранилищах, по Bluetooth, через Wi-Fi Direct и в социальных сетях.
Smart Doc Scanner
Smart Doc Scanner
Smart Doc Scanner
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

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Отзывы о программе Smart Doc Scanner

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