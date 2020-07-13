Linguee для Android

Linguee 1.3.0 для Android

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Описание Linguee 1.3.0 для AndroidОписание   Скачать Linguee 1.3.0 для AndroidСКАЧАТЬ (68,74 Мб) Скриншоты Linguee 1.3.0 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Linguee 1.3.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Linguee 1.3.0 для AndroidОтзывы (3)  
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Linguee - удобный в использовании портативный словарь для мобильных устройств на базе Android, благодаря которому можно с легкостью получить перевод незнакомого слова практически с любого языка, будь то английский, французский, немецкий и т.д. Приложение позволяет находить варианты перевода за кратчайшее время (варианты перевода отображаются после ввода первых букв слова), даже в режиме оффлайн.

Linguee включает в себя следующие словари:

  • Русско-английский
  • Англо-русский
  • Английский-немецкий
  • Английский-французский
  • Английский-испанский
  • Английский-португальский
  • Английский-китайский
  • Английский-японский
  • Английский-нидерландский
  • Английский-итальянский
  • Английский-польский

Кроме этого присутствует оффлайн-режим, который дает возможность загрузить словари Linguee и пользоваться ими без подключения к Интернету. Также имеется поиск по переводам, быстрый поиск, примеры предложений и аудио, с помощью которого можно прослушать особенности произношения некоторых слов и выражений.

Что нового в Linguee 1.3.0 для Android?
  • Улучшена загрузка оффлайновых словарей
Linguee
Linguee
Linguee
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 877
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПереводчики - Словари
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Отзывы о программе Linguee

blackwood про Linguee 1.1.1 для Android [13-05-2016]

шкода нема української
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Степан в ответ blackwood про Linguee 1.1.1 для Android [08-10-2016]

Вчiть польску або росiйську - вони бiльш поширенi у свiтi нiж укра
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Слава в ответ Степан про Linguee 1.1.1 для Android [10-07-2020]

Стьйоппа, руССак, прежде чем что-либо софeтофать, научись правильно пользоваться электронным переводом, не делай грамматических ошибок, они тебя выдают.
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