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TechCalc 4.4.5 для Android
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TechCalc - бесплатный научный калькулятор, который содержит 12 вычислительных режимов в одном приложении, а также удобный научно-справочный раздел.
Присутствуют различные режимы вычисления (Базовый, Научный, Программирование 64-бит, Графики, Матрицы, Комплексные числа и пр.), встроенные конвертеры (ASCII, IEEE 754, дробные биты, римские числа), инструменты для линейного регрессионного анализа, балансировки химических уравнений и многое другое.
Ключевые особенности:
- Тригонометрические функции.
- Степени и корни.
- Логарифм и антилогарифм.
- Факториал, Деление по модулю, Случайные числа.
- Наибольший общий делитель (НОД), Наименьшее общее кратное (НОК), факторизация (разложение на множители).
- Перестановки (nPr) и комбинации (nCr).
- Статистика.
- Дроби.
- Широкий диапазон категорий конверсии.
- Константы.
- 20 регистров памяти в каждом режиме вычислений.
- Полная история расчетов.
- Подробная Справка и Информация.
- Широкие возможности настройки.
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