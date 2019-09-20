TechCalc для Android

TechCalc 4.4.5 для Android

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Описание TechCalc 4.4.5 для AndroidОписание   Скачать TechCalc 4.4.5 для AndroidСКАЧАТЬ (13,28 Мб) Скриншоты TechCalc 4.4.5 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика TechCalc 4.4.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о TechCalc 4.4.5 для AndroidОтзывы (0)  
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TechCalc - бесплатный научный калькулятор, который содержит 12 вычислительных режимов в одном приложении, а также удобный научно-справочный раздел.

Присутствуют различные режимы вычисления (Базовый, Научный, Программирование 64-бит, Графики, Матрицы, Комплексные числа и пр.), встроенные конвертеры (ASCII, IEEE 754, дробные биты, римские числа), инструменты для линейного регрессионного анализа, балансировки химических уравнений и многое другое.

Ключевые особенности:

  • Тригонометрические функции.
  • Степени и корни.
  • Логарифм и антилогарифм.
  • Факториал, Деление по модулю, Случайные числа.
  • Наибольший общий делитель (НОД), Наименьшее общее кратное (НОК), факторизация (разложение на множители).
  • Перестановки (nPr) и комбинации (nCr).
  • Статистика.
  • Дроби.
  • Широкий диапазон категорий конверсии.
  • Константы.
  • 20 регистров памяти в каждом режиме вычислений.
  • Полная история расчетов.
  • Подробная Справка и Информация.
  • Широкие возможности настройки.
TechCalc
TechCalc
TechCalc
TechCalc
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНаучные
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