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Music Player для Android

Music Player 1.2.5 для Android

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Описание Music Player 1.2.5 для AndroidОписание   Скачать Music Player 1.2.5 для AndroidСКАЧАТЬ (4,65 Мб) Скриншоты Music Player 1.2.5 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Music Player 1.2.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о Music Player 1.2.5 для AndroidОтзывы (0)  
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Music Player - бесплатный аудиоплеер со встроенным мощным 10-полосным эквалайзером, который позволить удовлетворит любые музыкальные потребности и подарит новые музыкальные впечатления.

Присутствует быстрый поиск треков по жанрам, папкам, любимым композициям, поддерживаются все наиболее популярные аудио форматы, включая MP3, WAV, FLAC, AAC, APE и т.д.

Основные возможности:

  • Высокое качество звука.
  • Сортировка по трекам, альбомам, жанрам, исполнителям, папкам и пользовательскому плейлисту.
  • Поддержка всех популярных аудиоформатов, таких как MP3, WAV, FLAC, AAC, APE и т.д.
  • Встроенный 10-полосный музыкальный эквалайзер с 12 предустановленными пресетами (Custom, Normal, Bass, Pure Voice, Classic, Dance, Flat, Folk, Heavy Metal, Hip Hop, Jazz, Pop, Rock).
  • Реверберация.
  • Регулятор громкости.
  • 3D Surround Sound.
  • 7 тем оформления.
  • Таймер сна.
  • Удобные виджеты главного экрана.
  • Поддержка гарнитуры Bluetooth.
  • Простой встроенный редактор.
  • Поддержка редактора тегов.
  • Сканирование встроенной библиотеки.
Music Player
Music Player
Music Player
Music Player
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыПлееры
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