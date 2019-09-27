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Music Player 1.2.5 для Android
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Music Player - бесплатный аудиоплеер со встроенным мощным 10-полосным эквалайзером, который позволить удовлетворит любые музыкальные потребности и подарит новые музыкальные впечатления.
Присутствует быстрый поиск треков по жанрам, папкам, любимым композициям, поддерживаются все наиболее популярные аудио форматы, включая MP3, WAV, FLAC, AAC, APE и т.д.
Основные возможности:
- Высокое качество звука.
- Сортировка по трекам, альбомам, жанрам, исполнителям, папкам и пользовательскому плейлисту.
- Поддержка всех популярных аудиоформатов, таких как MP3, WAV, FLAC, AAC, APE и т.д.
- Встроенный 10-полосный музыкальный эквалайзер с 12 предустановленными пресетами (Custom, Normal, Bass, Pure Voice, Classic, Dance, Flat, Folk, Heavy Metal, Hip Hop, Jazz, Pop, Rock).
- Реверберация.
- Регулятор громкости.
- 3D Surround Sound.
- 7 тем оформления.
- Таймер сна.
- Удобные виджеты главного экрана.
- Поддержка гарнитуры Bluetooth.
- Простой встроенный редактор.
- Поддержка редактора тегов.
- Сканирование встроенной библиотеки.
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|Статус программы
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Бесплатная
|Операционка
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
|Интерфейс
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Английский, Русский
|Закачек (сегодня/всего)
|0 / 0
|Разработчик
|iJoysoft
|Последнее обновление
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|Категории программы
|Плееры
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