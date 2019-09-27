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Строительный уровень для Android

Строительный уровень 3.23 для Android

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Описание Строительный уровень 3.23 для AndroidОписание   Скачать Строительный уровень 3.23 для AndroidСКАЧАТЬ (4,94 Мб) Скриншоты Строительный уровень 3.23 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Строительный уровень 3.23 для AndroidСтатистика   Отзывы о Строительный уровень 3.23 для AndroidОтзывы (0)  
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Строительный уровень - красивый, функциональный и простой в использовании инструмент для любого смартфона или планшета.

В работе приложение использует встроенный в мобильное устройство акселерометр и гироскоп для выполнения следующих задач: измерение углов, определение угла, расчёт угла, уровень воды, баланс, онлайн, угол наклона и т.п.

Основные преимущества приложения:

  • точность и простота измерения;
  • стильный дизайн;
  • измерение наклона поверхности любой стороной устройства;
  • нулевой уровень со звуковой индикацией;
  • легкая и быстрая калибровка;
  • измерение в 3-х режимах;
  • определение угла (с десятичным знаком или без);
  • активное состояние дисплея;
  • измерение углов (с функцией удержания), расчёт угла;
  • линейка, рулетка (измерение длины);
  • перевод на 15 языков.
Строительный уровень
Строительный уровень
Строительный уровень
Строительный уровень
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыдругое
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