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Deadly Car Racing для Android

Deadly Car Racing 1.6 для Android

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Описание Deadly Car Racing 1.6 для AndroidОписание   Скачать Deadly Car Racing 1.6 для AndroidСКАЧАТЬ (23,85 Мб) Скриншоты Deadly Car Racing 1.6 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Deadly Car Racing 1.6 для AndroidСтатистика   Отзывы о Deadly Car Racing 1.6 для AndroidОтзывы (0)  
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Deadly Car Racing - бесплатная аркада, в которой вам нужно проехать как можно большее расстояние и показать мастерство настоящего гонщика.

По сюжету игры у вашей машины отказали тормоза, и скорость автомобиля при этом постоянно увеличивается. Обычная поездка по оживленной трассе превратилась в настоящую гонку на выживание.

При этом необходимо стараться избегать столкновений с другими участниками движения и прочими препятствиями встречающимися на дороге и её обочинах. Каждое столкновение уменьшает прочность вашей машины до полного её разрушения. Единственная возможность несколько снизить скорость без повреждения автомобиля - проезжать по песчаным участкам на дороге.

Продемонстрируй мастерство гонщика. Лучший результат гонки для каждого автомобиля сохраняется.

Особенности игры:

  • Выбор разных автомобилей с индивидуальными характеристиками.
  • Изменение цвета машины .
  • Бесконечная не повторяющаяся трасса.
  • Настройка способа управления автомобилем.
Deadly Car Racing
Deadly Car Racing
Deadly Car Racing
Deadly Car Racing
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Гонки - Аркады и 2D
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Отзывы о программе Deadly Car Racing

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