Deadly Car Racing - бесплатная аркада, в которой вам нужно проехать как можно большее расстояние и показать мастерство настоящего гонщика.

По сюжету игры у вашей машины отказали тормоза, и скорость автомобиля при этом постоянно увеличивается. Обычная поездка по оживленной трассе превратилась в настоящую гонку на выживание.

При этом необходимо стараться избегать столкновений с другими участниками движения и прочими препятствиями встречающимися на дороге и её обочинах. Каждое столкновение уменьшает прочность вашей машины до полного её разрушения. Единственная возможность несколько снизить скорость без повреждения автомобиля - проезжать по песчаным участкам на дороге.

Продемонстрируй мастерство гонщика. Лучший результат гонки для каждого автомобиля сохраняется.

Особенности игры: