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Шумомер для Android

Шумомер 3.5.0 для Android

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Описание Шумомер 3.5.0 для AndroidОписание   Скачать Шумомер 3.5.0 для AndroidСКАЧАТЬ (3 Мб) Скриншоты Шумомер 3.5.0 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Шумомер 3.5.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Шумомер 3.5.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Шумомер - простой и легкий в использовании шумомер для мобильных Android-устройств, с помощью которого можно измерять уровень шума в децибелах. Приложение умеет отображать минимальное, среднее и максимальное значение шума, присутствует встроенная калибровка устройства, отображение уровня шума на графике в режиме реального времени и пр.

Ключевые особенности приложения:

  • Отображение текущего уровня шума.
  • Отображение среднего, максимального и минимального значения шума.
  • Отображение уровня шума на графике в режиме реального времени.
  • Возможность калибровки устройства.
Шумомер
Шумомер
Шумомер
Шумомер
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)5 / 6
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

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Отзывы о программе Шумомер

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