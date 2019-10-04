DataProtectionDecryptor

VeraCrypt 1.23
VeraCrypt - продвинутая программа для создания надежных зашифрованных хранилищ данных на Вашем ПК, где можно безопасно хранить секретную и приватную информацию
Cryptor 2.1.0.19 / 3.1.1.20
Небольшая утилита, с помощью которой пользователи смогут без каких-либо проблем осуществлять пакетное шифрование файлов, с возможностью их дальнейшего копирования на
KeePass 2.43
KeePass - бесплатная программа, представляющая собой мощный и удобный в работе менеджер паролей. При хранении конфиденциальной информации используются алгоритмы
SafeIP 2.0.0.2615
SafeIP - бесплатный анонимайзер, позволяющий быстро, легко и надежно скрыть свой IP и тем самым повысить анонимность в сети Интернет. Присутствует шифрование
Folder Lock 7.8.0
Folder Lock - отличная программа для защиты информации от посторонних глаз. Folder Lock позволяет скрывать определенные файлы, папки и диски, шифровать их и
Gpg4win 3.1.2
Gpg4win - бесплатный набор инструментов, предназначенных для шифрования файлов и электронных сообщений. В состав пакета входят следующие компоненты: ядро программы,