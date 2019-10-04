DataProtectionDecryptor - удобный и простой в использовании инструмент для Windows, который позволяет расшифровывать пароли и другую информацию, зашифрованную системой DPAPI (Data Protection API - система дешифрования / шифрования, используемая продуктами Microsoft, а также сторонними продуктами для дешифрования и шифрования паролей и другой секретной информации в OC) операционной системы Windows.

Можно использовать этот инструмент для дешифрования данных DPAPI в текущей работающей системе и для дешифрования данных DPAPI, хранящихся на внешнем жестком диске. Программа не требует инсталляции.