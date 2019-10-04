DataProtectionDecryptor для Windows

DataProtectionDecryptor 1.10

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Описание DataProtectionDecryptor 1.10Описание   Скачать DataProtectionDecryptor 1.10СКАЧАТЬ (4 Кб) Скриншоты DataProtectionDecryptor 1.10Скриншоты (1)   Статистика DataProtectionDecryptor 1.10Статистика   Отзывы о DataProtectionDecryptor 1.10Отзывы (0)  
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DataProtectionDecryptor - удобный и простой в использовании инструмент для Windows, который позволяет расшифровывать пароли и другую информацию, зашифрованную системой DPAPI (Data Protection API - система дешифрования / шифрования, используемая продуктами Microsoft, а также сторонними продуктами для дешифрования и шифрования паролей и другой секретной информации в OC) операционной системы Windows.

Можно использовать этот инструмент для дешифрования данных DPAPI в текущей работающей системе и для дешифрования данных DPAPI, хранящихся на внешнем жестком диске. Программа не требует инсталляции.

DataProtectionDecryptor
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыШифрование
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