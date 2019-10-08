Dragon City для Android

Dragon City 9.7.1 для Android

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Описание Dragon City 9.7.1 для AndroidОписание   Скачать Dragon City 9.7.1 для AndroidСКАЧАТЬ (103,37 Мб) Скриншоты Dragon City 9.7.1 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Dragon City 9.7.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Dragon City 9.7.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Dragon City - увлекательный мобильный симулятор, в котором игроку предстоит построить свой Город драконов на парящих островах и заполнить его фермами, жилищами, зданиями и разными драконов. Необходимо холить и лелеять своих дракончиков-малышей и кормить их, чтобы они выросли в грозных рептилий, и затем отправлять их в сражения на PvP-аренах.

Можно вступать в альянсы с другими Владыками драконов, общаться в чате, участвовать в событиях союза, обмениваться сферами и открывать особые награды. Также можно попробовать себя в роли селекционера и скрещивать разных драконов между собой (драконов огня, природы, чистоты, легенды и многих других стихий), получая в итоге уникальных очаровательных драконов-гибридов и расширяя тем самым свою коллекцию. Получать драконов можно также в различных игровых событиях.

Возможности игры:

  • Возможность вывести и собрать более 1000 потрясающих драконов, чтобы Город драконов рос и развивался.
  • Новые драконы появляются в игре каждую неделю в событиях скрещивания и на особых островах.
  • Украшайте своих драконов классными скинами, которые можно получить в особых событиях.
  • Наслаждайтесь приключениями в квестах драконов и играйте против других Владык драконов на аренах PvP, чтобы получать необыкновенных драконов, забирать сундуки воина и подниматься в рейтинге.
  • Призывайте драконов из волшебного мира Древа жизни и пробуйте использовать их навыки.
  • Собирайте сферы и усиливайте своих драконов.
  • Разблокируйте продвинутые функции игры, такие как Древний мир и Драконы-стражи.
  • Вступайте в союзы, чтобы играть и сражаться с другими Владыками драконов, отправляйте сообщения в чате, обменивайтесь сферами в Обменном центре, участвуйте в событиях подарка союза и открывайте сундуки союза.
  • Возможность сохранять прогресс на всех своих устройствах.
Dragon City
Dragon City
Dragon City
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыСимуляторы
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Отзывы о программе Dragon City

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