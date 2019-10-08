Dragon City - увлекательный мобильный симулятор, в котором игроку предстоит построить свой Город драконов на парящих островах и заполнить его фермами, жилищами, зданиями и разными драконов. Необходимо холить и лелеять своих дракончиков-малышей и кормить их, чтобы они выросли в грозных рептилий, и затем отправлять их в сражения на PvP-аренах.

Можно вступать в альянсы с другими Владыками драконов, общаться в чате, участвовать в событиях союза, обмениваться сферами и открывать особые награды. Также можно попробовать себя в роли селекционера и скрещивать разных драконов между собой (драконов огня, природы, чистоты, легенды и многих других стихий), получая в итоге уникальных очаровательных драконов-гибридов и расширяя тем самым свою коллекцию. Получать драконов можно также в различных игровых событиях.

Возможности игры: