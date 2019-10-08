|
Dragon City 9.7.1 для Android
|
|
|
|Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
|
- Рейтинг программы - 0.00 из 5
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Dragon City - увлекательный мобильный симулятор, в котором игроку предстоит построить свой Город драконов на парящих островах и заполнить его фермами, жилищами, зданиями и разными драконов. Необходимо холить и лелеять своих дракончиков-малышей и кормить их, чтобы они выросли в грозных рептилий, и затем отправлять их в сражения на PvP-аренах.
Можно вступать в альянсы с другими Владыками драконов, общаться в чате, участвовать в событиях союза, обмениваться сферами и открывать особые награды. Также можно попробовать себя в роли селекционера и скрещивать разных драконов между собой (драконов огня, природы, чистоты, легенды и многих других стихий), получая в итоге уникальных очаровательных драконов-гибридов и расширяя тем самым свою коллекцию. Получать драконов можно также в различных игровых событиях.
Возможности игры:
- Возможность вывести и собрать более 1000 потрясающих драконов, чтобы Город драконов рос и развивался.
- Новые драконы появляются в игре каждую неделю в событиях скрещивания и на особых островах.
- Украшайте своих драконов классными скинами, которые можно получить в особых событиях.
- Наслаждайтесь приключениями в квестах драконов и играйте против других Владык драконов на аренах PvP, чтобы получать необыкновенных драконов, забирать сундуки воина и подниматься в рейтинге.
- Призывайте драконов из волшебного мира Древа жизни и пробуйте использовать их навыки.
- Собирайте сферы и усиливайте своих драконов.
- Разблокируйте продвинутые функции игры, такие как Древний мир и Драконы-стражи.
- Вступайте в союзы, чтобы играть и сражаться с другими Владыками драконов, отправляйте сообщения в чате, обменивайтесь сферами в Обменном центре, участвуйте в событиях подарка союза и открывайте сундуки союза.
- Возможность сохранять прогресс на всех своих устройствах.
|
|
ТОП-сегодня раздела "Симуляторы"
Электрошокер 1.2 для Android
Бесплатный и простой в эксплуатации симулятор электрошокера для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которого можно неплохо разыграть ваших друзей. Благодаря
Пианино. Играем Мелодии 1.0.7 для Android
Пианино. Играем Мелодии - приложение для Android, которое поможет Вам научиться играть на пианино самые известные в мире песни или сыграть собственноручно написанную
Idle Supermarket Tycoon 1.03 для Android
Захватывающий кликер, в котором игроку предстоит взять руководство над собственным супермаркетом. Управляйте своим бизнесом, открывая все новые отделы. Постройте
Мобильная Русская Рыбалка 1.0.7.1-605 для Android
Мобильная Русская Рыбалка – симулятор рыбалки поможет скоротать время ожидания до поездки на настоящую речку или озеро. Как и в настоящей рыбалке, начните с
CHAOS Боевые Вертолеты 7.3.5 для Android
CHAOS Боевые Вертолеты - отличный симулятор полетов на боевых вертолетах США, России и Европы, как например AH-64 «Апач», UH-60 «Черный ястреб», «Хинд», Ka-52
Hay Day 1.39.93 для Android
Hay Day – неожиданное наследство преподнесло вам небольшое фермерское хозяйство. Для начала посейте семена, ухаживайте за ними и продавайте в своем магазинчике
|
|
|