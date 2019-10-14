AV Voizgame - утилита, которая изменяет голос в реальном времени и позволяет передавать обработанный сигнал в любую программу для голосового общения (RaidCall, Ventrilo и пр.).

Присутствует встроенный модуль записи, который позволяет записывать разговор в виде обычного аудио файла. Программа может работать из системного трея, поддерживается управление с помощью горячих клавиш.

Можно вручную изменять настройки голоса, регулируя тембр и высоту звука, а также при желании выбрать готовые установки из библиотеки пресетов. Кроме этого присутствует встроенный 10-полосный эквалайзер, в котором можно усиливать или ослабить высокие, средние и низкие частоты.

Чтобы транслировать обработанный голос своим собеседникам нужно запустить программу, включить обработку звука, и в голосовом клиенте (например, Skype или Teamspeak) в настройках микрофона выбрать "Avnex Virtual Audio Device".

Ключевые особенности: