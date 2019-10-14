AV Voizgame для Windows

AV Voizgame 6.0.71

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Описание AV Voizgame 6.0.71Описание   Скачать AV Voizgame 6.0.71СКАЧАТЬ (12,88 Мб) Скриншоты AV Voizgame 6.0.71Скриншоты (5)   Статистика AV Voizgame 6.0.71Статистика   Отзывы о AV Voizgame 6.0.71Отзывы (0)  
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AV Voizgame - утилита, которая изменяет голос в реальном времени и позволяет передавать обработанный сигнал в любую программу для голосового общения (RaidCall, Ventrilo и пр.).

Присутствует встроенный модуль записи, который позволяет записывать разговор в виде обычного аудио файла. Программа может работать из системного трея, поддерживается управление с помощью горячих клавиш.

Можно вручную изменять настройки голоса, регулируя тембр и высоту звука, а также при желании выбрать готовые установки из библиотеки пресетов. Кроме этого присутствует встроенный 10-полосный эквалайзер, в котором можно усиливать или ослабить высокие, средние и низкие частоты.

Чтобы транслировать обработанный голос своим собеседникам нужно запустить программу, включить обработку звука, и в голосовом клиенте (например, Skype или Teamspeak) в настройках микрофона выбрать "Avnex Virtual Audio Device".

Ключевые особенности:

  • Возможность вручную изменять настройки голоса.
  • Библиотека пресетов.
  • Встроенный рекордер и плеер.
  • Возможность добавлять фоновую музыку или различные эффекты.
  • Наличие встроенного 10-полосного эквалайзера.
  • Поддержка горячих клавиш.
AV Voizgame
AV Voizgame
AV Voizgame
AV Voizgame
Статус программы Демо версия | Цена: $29.95
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыУтилиты, Плагины
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Отзывы о программе AV Voizgame

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