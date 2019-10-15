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Smashing Four для Android

Smashing Four 1.9.0 для Android

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Описание Smashing Four 1.9.0 для AndroidОписание   Скачать Smashing Four 1.9.0 для AndroidСКАЧАТЬ (105,12 Мб) Скриншоты Smashing Four 1.9.0 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Smashing Four 1.9.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Smashing Four 1.9.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Smashing Four - увлекательная и необычная многопользовательская пошаговая стратегия, в которой игроку нужно проявить свои лучшие тактические навыки в  в динамичных PvP-сражениях с игроками со всего мира.

Геймплей игры основан на механике классического бильярда. Необходимо собрать команду из 4 разных персонажей с уникальными характеристиками, скилами и умениями. Чтобы нанести урон противнику необходимо запустить одного из своих героев прямо во врага. Победителем окажется тот, кто лучше спланирует стратегию ведения боя и детально продумает каждый свой ход.

Соберите коллекцию уникальных героев, копите награды и открывайте могущественные способности для вашей команды, чтобы стать сильнейшим и покорить таблицу лидеров. Smashing Four обладает стильной графикой, продуманным игровым процессом и режимом мультиплеера, комфортным интерфейсом и управлением, а также незабываемыми битвами, которые подарят вам массу ярких эмоций на весь день.

Smashing Four
Smashing Four
Smashing Four
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыСтратегии
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Отзывы о программе Smashing Four

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