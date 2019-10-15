Smashing Four - увлекательная и необычная многопользовательская пошаговая стратегия, в которой игроку нужно проявить свои лучшие тактические навыки в в динамичных PvP-сражениях с игроками со всего мира.

Геймплей игры основан на механике классического бильярда. Необходимо собрать команду из 4 разных персонажей с уникальными характеристиками, скилами и умениями. Чтобы нанести урон противнику необходимо запустить одного из своих героев прямо во врага. Победителем окажется тот, кто лучше спланирует стратегию ведения боя и детально продумает каждый свой ход.

Соберите коллекцию уникальных героев, копите награды и открывайте могущественные способности для вашей команды, чтобы стать сильнейшим и покорить таблицу лидеров. Smashing Four обладает стильной графикой, продуманным игровым процессом и режимом мультиплеера, комфортным интерфейсом и управлением, а также незабываемыми битвами, которые подарят вам массу ярких эмоций на весь день.