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Granny Legend для Android

Granny Legend 0.8.8.1 для Android

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Описание Granny Legend 0.8.8.1 для AndroidОписание   Скачать Granny Legend 0.8.8.1 для AndroidСКАЧАТЬ (47,5 Мб) Скриншоты Granny Legend 0.8.8.1 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Granny Legend 0.8.8.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Granny Legend 0.8.8.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Granny Legend - уникальная ролевая игра в жанре экшн, в которой игроку предстоит исследовать яркий и красиво оформленный мир, наполненный захватывающими приключениями и найти своих легендарных героев.

Игра предлагает простой, но чрезвычайно захватывающий игровой процесс, наполненным потрясающим музыкальным сопровождением и великолепными визуальными эффектами. Побеждайте монстров и их боссов, мастерски вращая свое оружие.

Игрока ждет более двадцати героев с уникальными навыками и способностями. Откройте каждого из них и приведите к победе, разрушая наступающие армии врагов.

Особенности игры:

  • Очень простой геймплей.
  • Более 20 героев и множество уникальных навыков.
  • Сотни различных уровней готовых к исследованию.
  • Захватывающие, динамичные и интересные бои с боссами.
  • Уничтожай своих врагов с помощью невероятно легкого управления.
  • Еженедельные события: собирай рога монстров, чтобы получить награду.
Granny Legend
Granny Legend
Granny Legend
Granny Legend
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
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Отзывы о программе Granny Legend

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