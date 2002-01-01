Granny Legend - уникальная ролевая игра в жанре экшн, в которой игроку предстоит исследовать яркий и красиво оформленный мир, наполненный захватывающими приключениями и найти своих легендарных героев.

Игра предлагает простой, но чрезвычайно захватывающий игровой процесс, наполненным потрясающим музыкальным сопровождением и великолепными визуальными эффектами. Побеждайте монстров и их боссов, мастерски вращая свое оружие.

Игрока ждет более двадцати героев с уникальными навыками и способностями. Откройте каждого из них и приведите к победе, разрушая наступающие армии врагов.

Особенности игры: