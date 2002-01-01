Granny Legend

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Бесплатная игра для мобильных Android-устройств, в которой необходимо разбивать шариком вращающиеся разноцветные платформы, избегая при этом попаданий в черные
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Angry Birds 2 – во второй части игры, помимо традиционной стрельбы из рогатки, придется применить стратегические навыки. Теперь к выбору птиц нужно подходить
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PicPose 3D - простая игра для Android-смартфонов. Необходимо совместить две картинки н экране смартфона, вращая телефон. Управление игрой основано на встроенном
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Zum Zum FREE - знаменитая аркадная игра, в которой нужно выбивать цветным шаром другие шары. Игра выполнена в виде квеста, в котором за каждый пройденный этап
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Talking Ben the Dog - забавный пес, который сидит в кресле и читает газету, умеет производить различные химические опыты в лаборатории, пить лимонад (а может быть и
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Очень симпатичная аркада для Android, в которой игроку необходимо с помощью котят уничтожать надвигающиеся блоки. Игра предлагает увлекательный геймплей,