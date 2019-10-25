MiniTool ShadowMaker для Windows

MiniTool ShadowMaker 3.1

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Описание MiniTool ShadowMaker 3.1Описание   Скачать MiniTool ShadowMaker 3.1СКАЧАТЬ (84,45 Мб) Скриншоты MiniTool ShadowMaker 3.1Скриншоты (5)   Статистика MiniTool ShadowMaker 3.1Статистика   Отзывы о MiniTool ShadowMaker 3.1Отзывы (0)  
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MiniTool ShadowMaker - простой и удобный в использовании инструмент для резервного копирования и восстановления пользовательских файлов, папок, дисков, разделов или всей системы. Поддерживается работа не только с жесткими дисками, но и твердотельными SSD накопителями и с внешними USB дисками.

Также присутствуют уведомления по электронной почте и возможность создания загрузочного носителя.

Ключевые особенности:

  • Резервное копирование и восстановление файлов, папок, дисков, разделов или всей системы.
  • Синхронизация файлов.
  • Клонирование простых и динамический дисков.
  • Создание загрузочного носителя.
  • Управление удаленным компьютером (PRO-версия).
  • Резервное копирование по расписанию (PRO-версия).
  • Поддержка шифрования SSL (PRO-версия).
  • Резервное копирование с использованием командной строки (PRO-версия).
  • Поддержка работы по сети (PRO-версия).
  • Резервное копирование в среде WinPE (PRO-версия).
MiniTool ShadowMaker
MiniTool ShadowMaker
MiniTool ShadowMaker
MiniTool ShadowMaker
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРезервное копирование
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Отзывы о программе MiniTool ShadowMaker

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