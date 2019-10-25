MiniTool ShadowMaker - простой и удобный в использовании инструмент для резервного копирования и восстановления пользовательских файлов, папок, дисков, разделов или всей системы. Поддерживается работа не только с жесткими дисками, но и твердотельными SSD накопителями и с внешними USB дисками.

Также присутствуют уведомления по электронной почте и возможность создания загрузочного носителя.

Ключевые особенности: