Windows Terminal для Windows

Windows Terminal 0.6.2951.0

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Описание Windows Terminal 0.6.2951.0Описание   Скачать Windows Terminal 0.6.2951.0СКАЧАТЬ (18,1 Мб) Скриншоты Windows Terminal 0.6.2951.0Скриншоты (3)   Статистика Windows Terminal 0.6.2951.0Статистика   Отзывы о Windows Terminal 0.6.2951.0Отзывы (0)  
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Windows Terminal - усовершенствованный Терминал от компании Microsoft, который стал более мощным и производительным, а также объединил в себе все преимущества командной строки и PowerShell.

Программа умеет работать с несколькими вкладками, каждая из которых поддерживает свою собственную оболочку, благодаря чему можно запустить PowerShell, командную строку и терминал Linux, и быстро переключаться между ними.

Кроме этого приложение включает в себя поддержку символов Unicode и UTF-8, возможность рендеринга текста с использованием GPU-ускорения, а также настраиваемые темы, стили и конфигурации.

Основные возможности Windows Terminal

  • Работа с несколькими вкладками, каждая из которых поддерживает свою собственную оболочку.
  • Полная поддержка Unicode и UTF-8.
  • Рендеринг текста с использованием GPU-ускорения.
  • Настраиваемые темы, стили и конфигурации.
Windows Terminal
Windows Terminal
Windows Terminal
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРасширения
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Отзывы о программе Windows Terminal

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