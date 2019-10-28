Windows Terminal - усовершенствованный Терминал от компании Microsoft, который стал более мощным и производительным, а также объединил в себе все преимущества командной строки и PowerShell.

Программа умеет работать с несколькими вкладками, каждая из которых поддерживает свою собственную оболочку, благодаря чему можно запустить PowerShell, командную строку и терминал Linux, и быстро переключаться между ними.

Кроме этого приложение включает в себя поддержку символов Unicode и UTF-8, возможность рендеринга текста с использованием GPU-ускорения, а также настраиваемые темы, стили и конфигурации.

Основные возможности Windows Terminal