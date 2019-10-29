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WordPress 10.9.3 для Android
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WordPress - мощное мобильное средство создания сайтов и блогов. Присутствует возможность выбирать темы, настраивать её цвета, изображения и шрифты.
Также имеется полный доступ к медиатеке WordPress, благодаря чему можно легко редактировать названия, описания и подписи к вашим файлам, а так же загружать фотографии или видео прямо с вашего телефона или планшета в медиатеку WordPress.
Основные возможности:
- Отслеживание статистики и активности на сайте в реальном времени.
- Возможность отслеживать какие ваши записи наиболее популярны за день, в неделю, за месяц и за год.
- Использование карты трафика, для того, чтобы видеть из каких стран приходят посетители вашего сайта.
- Уведомления о новых комментариях, отметках "нравится" и новых подписчиках, узнавайте о реакции посетителей на ваш сайт тогда, когда это происходит.
- Возможность отвечать на новые комментарии быстро, поддерживая беседу с вашими читателями.
- Публикация историй, новостей, анонсов фото-эссе и пр.
- Возможность сохранить ваши идеи в черновики.
- Добавление меток и рубрик для простой навигации по сайту.
- Возможность подключится к сообществу писателей используя "Чтиво".
- Возможность настроить автоматическую возможность делиться вашими записями через социальные сети: Facebook, Twitter и другие.
- Добавление кнопок социальных сетей к вашим записям.
Примечание! WordPress для Android поддерживает как сайты на WordPress.com, так и сайты на вашем хостинге, при использовании WordPress 4.0 и выше.
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