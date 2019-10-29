WordPress для Android

WordPress 10.9.3 для Android

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Описание WordPress 10.9.3 для AndroidОписание   Скачать WordPress 10.9.3 для AndroidСКАЧАТЬ (11,83 Мб) Скриншоты WordPress 10.9.3 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика WordPress 10.9.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о WordPress 10.9.3 для AndroidОтзывы (0)  
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WordPress - мощное мобильное средство создания сайтов и блогов. Присутствует возможность выбирать темы, настраивать её цвета, изображения и шрифты.

Также имеется полный доступ к медиатеке WordPress, благодаря чему можно легко редактировать названия, описания и подписи к вашим файлам, а так же загружать фотографии или видео прямо с вашего телефона или планшета в медиатеку WordPress.

Основные возможности:

  • Отслеживание статистики и активности на сайте в реальном времени.
  • Возможность отслеживать какие ваши записи наиболее популярны за день, в неделю, за месяц и за год.
  • Использование карты трафика, для того, чтобы видеть из каких стран приходят посетители вашего сайта.
  • Уведомления о новых комментариях, отметках "нравится" и новых подписчиках, узнавайте о реакции посетителей на ваш сайт тогда, когда это происходит.
  • Возможность отвечать на новые комментарии быстро, поддерживая беседу с вашими читателями.
  • Публикация историй, новостей, анонсов фото-эссе и пр.
  • Возможность сохранить ваши идеи в черновики.
  • Добавление меток и рубрик для простой навигации по сайту.
  • Возможность подключится к сообществу писателей используя "Чтиво".
  • Возможность настроить автоматическую возможность делиться вашими записями через социальные сети: Facebook, Twitter и другие.
  • Добавление кнопок социальных сетей к вашим записям.

Примечание! WordPress для Android поддерживает как сайты на WordPress.com, так и сайты на вашем хостинге, при использовании WordPress 4.0 и выше.

WordPress
WordPress
WordPress
WordPress
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

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Отзывы о программе WordPress

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