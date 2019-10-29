WordPress - мощное мобильное средство создания сайтов и блогов. Присутствует возможность выбирать темы, настраивать её цвета, изображения и шрифты.

Также имеется полный доступ к медиатеке WordPress, благодаря чему можно легко редактировать названия, описания и подписи к вашим файлам, а так же загружать фотографии или видео прямо с вашего телефона или планшета в медиатеку WordPress.

Основные возможности:

Отслеживание статистики и активности на сайте в реальном времени.

Возможность отслеживать какие ваши записи наиболее популярны за день, в неделю, за месяц и за год.

Использование карты трафика, для того, чтобы видеть из каких стран приходят посетители вашего сайта.

Уведомления о новых комментариях, отметках "нравится" и новых подписчиках, узнавайте о реакции посетителей на ваш сайт тогда, когда это происходит.

Возможность отвечать на новые комментарии быстро, поддерживая беседу с вашими читателями.

Публикация историй, новостей, анонсов фото-эссе и пр.

Возможность сохранить ваши идеи в черновики.

Добавление меток и рубрик для простой навигации по сайту.

Возможность подключится к сообществу писателей используя "Чтиво".

Возможность настроить автоматическую возможность делиться вашими записями через социальные сети: Facebook, Twitter и другие.

Добавление кнопок социальных сетей к вашим записям.

Примечание! WordPress для Android поддерживает как сайты на WordPress.com, так и сайты на вашем хостинге, при использовании WordPress 4.0 и выше.