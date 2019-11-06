FreeTorrent для Windows

FreeTorrent 1.0.2

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Описание FreeTorrent 1.0.2Описание   Скачать FreeTorrent 1.0.2СКАЧАТЬ (4,14 Мб) Скриншоты FreeTorrent 1.0.2Скриншоты (3)   Статистика FreeTorrent 1.0.2Статистика   Отзывы о FreeTorrent 1.0.2Отзывы (0)  
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FreeTorrent – простое приложение для работы с торрент-файлами, которое дает пользователям возможность загружать данные, распространяемые по торрент-протоколу или магнет-ссылкам. С его помощью вы можете указывать скорость передачи трафика, изменять число одновременно скачиваемых файлов, регулировать порядок выполнения заданий и просматривать сведения о загружаемых объектах и пр.

Также имеется встроенный планировщик, благодаря которому можно остановить закачки, выйти из системы или полностью выключить ПК по окончанию всех загрузок. Перечень всех действий записывается в log-файл, ознакомиться с которым можно прямо в интерфейсе программы.

К слову, сам интерфейс свободен от рекламы, а все функции доступны без регистрации.

FreeTorrent
FreeTorrent
FreeTorrent
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗагрузка файлов
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Отзывы о программе FreeTorrent

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