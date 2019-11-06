FreeTorrent – простое приложение для работы с торрент-файлами, которое дает пользователям возможность загружать данные, распространяемые по торрент-протоколу или магнет-ссылкам. С его помощью вы можете указывать скорость передачи трафика, изменять число одновременно скачиваемых файлов, регулировать порядок выполнения заданий и просматривать сведения о загружаемых объектах и пр.

Также имеется встроенный планировщик, благодаря которому можно остановить закачки, выйти из системы или полностью выключить ПК по окончанию всех загрузок. Перечень всех действий записывается в log-файл, ознакомиться с которым можно прямо в интерфейсе программы.

К слову, сам интерфейс свободен от рекламы, а все функции доступны без регистрации.