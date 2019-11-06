Meal Reminder для Android

Meal Reminder 1.8.8 для Android

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Описание Meal Reminder 1.8.8 для AndroidОписание   Скачать Meal Reminder 1.8.8 для AndroidСКАЧАТЬ (6,41 Мб) Скриншоты Meal Reminder 1.8.8 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Meal Reminder 1.8.8 для AndroidСтатистика   Отзывы о Meal Reminder 1.8.8 для AndroidОтзывы (0)  
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Meal Reminder - простое приложение, которое поможет вам правильно и регулярно (5 раз в день приблизительно с 3-х часовыми интервалами) питаться, что в свою очередь позволяет запустить обмен веществ в организме, ускоряет сжигание жира и приводит к потере веса, а также защищает от внезапного снижения уровня глюкозы в крови и обеспечивают насыщение.

Основные возможности приложения:

  • Изменение времени питания, чтобы удовлетворить ваши потребности.
  • Уведомление о времени трапезы.
  • Статус текущего дня, чтобы увидеть какие трапезы были съедены или пропущены.
  • Возможность добавления 6-й, дополнительный трапезы, если вы рано встаете и заканчиваете свой день поздно ночью.
  • Редактирование прошлых приемов пищи - просто выберите трапезу из списка и используйте кнопки редактирования (если вы хотите изменить прошлое состояние еды, нажмите на иконку трапезы).
Meal Reminder
Meal Reminder
Meal Reminder
Meal Reminder
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыЗдоровье - Планировщики, календарь, часы
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Отзывы о программе Meal Reminder

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