Meal Reminder

Sleeptic 1.5.4 для Android
Удобный в использовании трекер сна и умный будильник для мобильных устройств на базе Android. Доступны различные виды заданий для отключения будильника, подробная
Пульсометр 1.2 для Android
Пульсометр - бесплатное Android-приложение, которое позволяет измерять пульс и сохранять результаты измерения
Похудение по методу «Х» 3.3.0 для Android
Бесплатная книга, которая предлагает максимально ленивый способ похудения, без необходимости вести новый стиль жизни, использовать разнообразные экзотические и
Google Fit 1.76.03-132 для Android
Google Fit – фитнес-теркер от Google позволяет измерять физическую активность. Используйте ваше устройство на Android или часы Android Wear и вы всегда будете знать
АнтиКонтрафакт Алко 1.4.0 для Android
АнтиКонтрафакт Алко - полезное Android-приложение для любителей горячительных напитков, которое позволяет определить подлинность алкогольной продукции, а в случае
Шагомер 1.0.43 для Android
Бесплатное и простое в эксплуатации приложение для мобильных Android-устройств, которое представляет собой шагомер и счетчик калорий, позволяющий достаточно точно