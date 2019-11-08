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Формулы. Справочник школьника для Android

Формулы. Справочник школьника 3.2.6 для Android

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Описание Формулы. Справочник школьника 3.2.6 для AndroidОписание   Скачать Формулы. Справочник школьника 3.2.6 для AndroidСКАЧАТЬ (12 Мб) Скриншоты Формулы. Справочник школьника 3.2.6 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Формулы. Справочник школьника 3.2.6 для AndroidСтатистика   Отзывы о Формулы. Справочник школьника 3.2.6 для AndroidОтзывы (0)  
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Формулы. Справочник школьника - универсальный справочник школьного курса по 4 предметам, который содержит формулы по алгебре, геометрии, тригонометрии, физике и химии, а также включает в себя дополнительные материалы по по этим предметам.

Все формулы и дополнительный материал удобно расположены по разделам, благодаря чему их можно быстро найти, а также имеют пояснения и расшифровку. Кроме того формулы по геометрии имеют пояснительные рисунки, а дополнительный материал удобно и понятно изложен в таблицах.

Особенности приложения:

  • удобный и красивый интерфейс;
  • возможность быстро найти нужную формулу или материал;
  • более 500 формул с пояснениями и расшифровкой;
  • большое количество полезного дополнительного материала;
  • все предметы и разделы в одном приложении;
  • маленький размер (около 10 МБ).

Приложение регулярно получает обновления с улучшением функционала, добавлением формул и справочного материала.

Формулы. Справочник школьника
Формулы. Справочник школьника
Формулы. Справочник школьника
Формулы. Справочник школьника
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыОбучающий софт
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Отзывы о программе Формулы. Справочник школьника

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