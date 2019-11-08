Формулы. Справочник школьника - универсальный справочник школьного курса по 4 предметам, который содержит формулы по алгебре, геометрии, тригонометрии, физике и химии, а также включает в себя дополнительные материалы по по этим предметам.

Все формулы и дополнительный материал удобно расположены по разделам, благодаря чему их можно быстро найти, а также имеют пояснения и расшифровку. Кроме того формулы по геометрии имеют пояснительные рисунки, а дополнительный материал удобно и понятно изложен в таблицах.

Особенности приложения:

удобный и красивый интерфейс;

возможность быстро найти нужную формулу или материал;

более 500 формул с пояснениями и расшифровкой;

большое количество полезного дополнительного материала;

все предметы и разделы в одном приложении;

маленький размер (около 10 МБ).

Приложение регулярно получает обновления с улучшением функционала, добавлением формул и справочного материала.