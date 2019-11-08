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BeFunky Photo Editor 6.2.8 для Android
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BeFunky Photo Editor - многофункциональное приложение для редактирования фотографий, которое предлагает пользователю инструменты для создания коллажей, невероятное количество шрифтов, фантастические фоторамки, пакет великолепных шаблонов и наклеек, а также возможность одновременно сохранять свои фотографии на устройстве и делиться ими в BeFunky, Facebook, Twitter, Instagram, Flickr или Tumblr.
Ключевые особенности приложения:
- Доступно более 32 бесплатных фотоэффектов: Vintage, Pop Art, Grunge, Viewfinder, DuoTone, Toy Camera, Sketch, Tilt Shift, Instant, Old Photo, Cross Process, Cyanotype, Gritty HDR, Pinhole, Orton и пр.
- Инструменты для создания коллажей.
- Масса шрифтов, цветовых решений и фоновых изображений.
- Обрезка, выравнивание, поворот, резкость и виньетирование.
- Доступны такие рамки, как Instant, Filmstrip, Halftone, Grunge, Classic и многие другие.
- Возможность сохранять свои фотографии одновременно в BeFunky, Facebook, Twitter, Instagram, Flickr, Tumblr и в галерее устройства.
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