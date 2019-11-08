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BeFunky Photo Editor для Android

BeFunky Photo Editor 6.2.8 для Android

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Описание BeFunky Photo Editor 6.2.8 для AndroidОписание   Скачать BeFunky Photo Editor 6.2.8 для AndroidСКАЧАТЬ (26,9 Мб) Скриншоты BeFunky Photo Editor 6.2.8 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика BeFunky Photo Editor 6.2.8 для AndroidСтатистика   Отзывы о BeFunky Photo Editor 6.2.8 для AndroidОтзывы (0)  
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BeFunky Photo Editor - многофункциональное приложение для редактирования фотографий, которое предлагает пользователю инструменты для создания коллажей, невероятное количество шрифтов, фантастические фоторамки, пакет великолепных шаблонов и наклеек, а также возможность одновременно сохранять свои фотографии на устройстве и делиться ими в BeFunky, Facebook, Twitter, Instagram, Flickr или Tumblr.

Ключевые особенности приложения:

  • Доступно более 32 бесплатных фотоэффектов: Vintage, Pop Art, Grunge, Viewfinder, DuoTone, Toy Camera, Sketch, Tilt Shift, Instant, Old Photo, Cross Process, Cyanotype, Gritty HDR, Pinhole, Orton и пр.
  • Инструменты для создания коллажей.
  • Масса шрифтов, цветовых решений и фоновых изображений.
  • Обрезка, выравнивание, поворот, резкость и виньетирование.
  • Доступны такие рамки, как Instant, Filmstrip, Halftone, Grunge, Classic и многие другие.
  • Возможность сохранять свои фотографии одновременно в BeFunky, Facebook, Twitter, Instagram, Flickr, Tumblr и в галерее устройства.
BeFunky Photo Editor
BeFunky Photo Editor
BeFunky Photo Editor
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыФото - Редакторы
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