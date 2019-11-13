Toy Defense Fantasy

Война Магов 1.0.0 для Android
Мобильная RPG для Android-смартфонов и планшетов, которая представляет собой продуманный, интересный для настоящих ценителей фэнтези стратегий продукт с большим
Trench Assault 2.8.1 для Android
Увлекательная стратегия для мобильных Android-устройств, в которой игроку необходимо овладеть всеми тонкостями военного мастерства и возглавить армию на пути к
Auto Chess 0.1.7 для Android
Напряженные шахматные матчи восьми игроков за право стать победителем. Выбирайте героев из случайного набора карт, создайте свою собственную уникальную стратегию
Angry Birds Epic 3.0.27463.4821 для Android
Angry Birds Epic – злые птички становятся занятной пошаговой RPG, в которой герои Ред, Чак и Бомб на Свинском острове сражаются с Королем Свиней, Свиномагом, Принцем
Dota Underlords 1.0 для Android
Захватывающая стратегия для Android, в которой необходимо нанимать бойцов и уничтожать соперников, сражаясь за власть над Белым Шпилем. Объединяя героев, ваши бойцы
Smashing Four 1.9.0 для Android
Уникальные PVP сражения на боевой арене с игроками со всего мира для Android-устройств. Соберите коллекцию уникальных героев, копите награды и открывайте