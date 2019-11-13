Toy Defense Fantasy - огромная армия монстров надвигается на королевство, и есть только один способ защитить подданных — разгромить врага на подступах к замку.

В вашем распоряжении — 4 вида войск, бойцов которых можно улучшать за счет развития технологий. Чем лучше вы будете сражаться, тем большего прогресса сможете добиться, и это будет весьма кстати, весь с каждым уровнем монстры будут становиться все многочисленнее и мощнее, и справиться с ними будет весьма непросто.

Нелишними будут и бонусы. Используйте их с умом — восстановление занимает много времени, но может быть ускорено при помощи улучшений.

Особенности: