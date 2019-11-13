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Toy Defense Fantasy для Android

Toy Defense Fantasy 2.10 для Android

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Описание Toy Defense Fantasy 2.10 для AndroidОписание   Скачать Toy Defense Fantasy 2.10 для AndroidСКАЧАТЬ (23,99 Мб) Скриншоты Toy Defense Fantasy 2.10 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Toy Defense Fantasy 2.10 для AndroidСтатистика   Отзывы о Toy Defense Fantasy 2.10 для AndroidОтзывы (0)  
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Toy Defense Fantasy - огромная армия монстров надвигается на королевство, и есть только один способ защитить подданных — разгромить врага на подступах к замку.

В вашем распоряжении — 4 вида войск, бойцов которых можно улучшать за счет развития технологий. Чем лучше вы будете сражаться, тем большего прогресса сможете добиться, и это будет весьма кстати, весь с каждым уровнем монстры будут становиться все многочисленнее и мощнее, и справиться с ними будет весьма непросто.

Нелишними будут и бонусы. Используйте их с умом — восстановление занимает много времени, но может быть ускорено при помощи улучшений.

Особенности:

  • Совершенно уникальные уровни с неповторяющимся геймплеем.
  • Полное погружение в фантазийную атмосферу средневековья.
  • Восхитительная графика с детально прорисованным старинным окружением.
  • Приглашайте своих друзей в сказочный мир.
  • Рискните сразиться со своими друзьями в еженедельном турнире.
  • Более девяти видов врагов: от троллей и гоблинов до драконов и наемников.
  • Сражайтесь с главарями нечисти в конце каждой волны.
  • Набирайте в свою армию разных воинов и строй любые крепости для победы.
  • Укрепляйте и совершенствуйте боевые сооружения в 6 направлениях.
  • Возможность апгрейда воинов в 4 различных направлениях.
  • Крутые достижения для отважного командира за многочасовую игру.
  • 4 полезных игровых бонуса: метеорит, исцеление, регенерация, заморозка.
  • Используйте тактики и стратегии великих предводителей для победы.
Toy Defense Fantasy
Toy Defense Fantasy
Toy Defense Fantasy
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыСтратегии
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Отзывы о программе Toy Defense Fantasy

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