Конвертер валют для Windows

Конвертер валют 1.0.0

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Описание Конвертер валют 1.0.0Описание   Скачать Конвертер валют 1.0.0СКАЧАТЬ (26,2 Мб) Скриншоты Конвертер валют 1.0.0Скриншоты (1)   Статистика Конвертер валют 1.0.0Статистика   Отзывы о Конвертер валют 1.0.0Отзывы (0)  
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Конвертер валют - бесплатный инструмент, который позволит вам рассчитать соотношения актуальных курсов денежных средств на текущий или прошлые дни. Курсы загружаются с сайта "Центрального банка РФ", "Национального банка Республики Беларусь" и "Национального Банка Украины".

Программа не требует установки.

Конвертер валют
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКалькуляторы
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