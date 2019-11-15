Конвертер валют

Old Calculator for Windows 10 1.1
Old Calculator for Windows 10 - привычный классический калькулятор из Windows 7 или 8.x для пользователей Windows 10
Инженерный калькулятор 2.1
Инженерный калькулятор - небольшая программа, в которой собраны наиболее важные функции для инженерных расчетов
Калькулятор кадровика 1.0
Калькулятор кадровика - простая в использовании программа, с помощью которой табельщики и кадровики любых организаций смогут с легкостью составить графики отпусков
NumLock Calculator 3.3.248
NumLock Calculator - очень удобный калькулятор, который выскакивает при нажатии NumLock (или ScrollLock), а при повторном нажатии прячется обратно в системную
Microsoft Mathematics 4.0
Microsoft Mathematics - полезная программа для школьников и студентов, которая представляет собой функциональный графический калькулятор. Позволяет рассчитывать
FotoMetr 1.01
FotoMetr - бесплатная программа, которая позволяет определить размер одежды человека по фотографии или по уже готовым меркам