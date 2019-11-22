HiNative для Android

HiNative 7.18.6 для Android

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Описание HiNative 7.18.6 для AndroidОписание   Скачать HiNative 7.18.6 для AndroidСКАЧАТЬ (28,98 Мб) Скриншоты HiNative 7.18.6 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика HiNative 7.18.6 для AndroidСтатистика   Отзывы о HiNative 7.18.6 для AndroidОтзывы (0)  
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HiNative - Q&A платформа, где пользователи могут задавать вопросы о любом языке (английском, испанском, французском и др.), и получать ответы от настоящих носителей языка со всего мира.

Ключевые возможности:

  • Загрузка аудио-файлов: хотите знать, насколько точным является ваше произношение? Интересуетесь конкретным акцентом внутри языка? Нуждаетесь в разговорных фразах "на каждый день" в преддверии путешествия? Теперь все это возможно!
  • Заранее установленный формат вопросов: все, что вам нужно — это знать слова, фразы или предложения, с которыми вам необходима помощь. Форматы вопросов позволят вам быстро задавать их, а также они будут отображены на родных языках наших пользователей, что позволит им с легкостью на них ответить.
  • Вопрос-картинка: не уверены в своем вопросе? Не проблема! Иногда вопрос проще задать в форме изображения, например, если это меню, или лейбл.
  • Получите советы и предложения: собираетесь в путешествие? Свяжитесь с людьми, проживающими в нужной вам стране, получите уникальный опыт от путешествия, и уберегите себя от любых возможных неудобств.

Поддерживается более 120 языков. Никогда еще помощь другим и собственное обучение не были такими доступными!

HiNative
HiNative
HiNative
HiNative
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыОбучающий софт - Языки
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