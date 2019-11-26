Pepakura Designer - полезная программа для бумажных моделистов, с помощью которой можно разворачивать 3D-модели с полигональными сетками и редактировать их, тем самым создавая двухмерные чертежи-выкройки.

Присутствует поддержка всех популярных форматов 3D-файлов, включая .mqo, .dxf, .obj, .3ds, .kml, .kmz, .stl, .lwo, .dae и пр. Также, программа позволяет объединять различные 3D модели и развернутые 2D чертежи в единые файлы для более удобного просмотра в Pepakura Viewer.

Возможности программы: