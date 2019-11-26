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Pepakura Designer 4.1.6
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Pepakura Designer - полезная программа для бумажных моделистов, с помощью которой можно разворачивать 3D-модели с полигональными сетками и редактировать их, тем самым создавая двухмерные чертежи-выкройки.
Присутствует поддержка всех популярных форматов 3D-файлов, включая .mqo, .dxf, .obj, .3ds, .kml, .kmz, .stl, .lwo, .dae и пр. Также, программа позволяет объединять различные 3D модели и развернутые 2D чертежи в единые файлы для более удобного просмотра в Pepakura Viewer.
Возможности программы:
- Автоматическое создание и развертывание выкройки из 3D модели.
- Возможность перемещения, поворачивания, соединения и разъединения частей выкройки.
- Возможность размещения текста и изображений на выкройке.
- Экспорт развернутого 2D изображения в различные форматы, включая BMP, PNG, GIF, JPG, EPS, DXF и PDF.
- Возможность объединения 3D модели и 2D развернутого изображения в один файл для последующего просмотра в Pepakura Viewer.
- Наличие Pepakura Viewer, предназначеной для просмотра и распечатки уже готовых проектов разверток (файлы с расширением .pdo), которые были созданы в программе Pepakura Designer.
- Поддержка форматов .mqo, .dxf, .obj, .3ds, .kml, .kmz, .stl, .lwo, .dae и пр.
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