Kaspersky Security Cloud для Windows

Kaspersky Security Cloud 20.0.14.1085 (f)

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Описание Kaspersky Security Cloud 20.0.14.1085 (f)Описание   Скачать Kaspersky Security Cloud 20.0.14.1085 (f)СКАЧАТЬ (2,7 Мб) Скриншоты Kaspersky Security Cloud 20.0.14.1085 (f)Скриншоты (4)   Статистика Kaspersky Security Cloud 20.0.14.1085 (f)Статистика   Отзывы о Kaspersky Security Cloud 20.0.14.1085 (f)Отзывы (0)  
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Kaspersky Security Cloud - облачная комплексная защита для Windows, MacOS, Android, iPhone и iPad, которая объединяет в себе антивирус, менеджер паролей, встроенный VPN, родительский контроль, а также инструменты для защиты конфиденциальности и обнаружения утечек данных, защиты домашней сети Wi-Fi и онлайн-платежей.

Ключевые особенности:

  • Уникальные технологии адаптивной защиты.
  • Уведомления об утечках учетных данных и советы по защите.
  • Поддержка устройств на базе Windows, Mac, iOS и Android. 
  • Информирование в режиме реального времени при попытке получить доступ к вашей веб-камере или микрофону со стороны неизвестных приложений.
  • Проактивное устранение неполадок в работе жесткого диска благодаря отчетам о его состоянии.
  • Управление хранилищем и уровнем заряда батареи с помощью специальных инструментов для устройств Android.
  • Встроенный менеджер паролей.
  • Обнаружение утечки данных и советы по защите.
  • Защита конфиденциальности.
  • Защита домашней Wi-Fi сети.
  • Средства очистки и оптимизации.
  • Инструменты родительского контроля.
  • И многое другое...
Kaspersky Security Cloud
Kaspersky Security Cloud
Kaspersky Security Cloud
Kaspersky Security Cloud
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: от 2990 руб/год
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКомплексная защита
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Отзывы о программе Kaspersky Security Cloud

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