Kaspersky Security Cloud

ESET NOD32 Internet Security 12.2.30.0 Комплексная защита, гармонично сочетающая в себе облачные и проактивные технологии. Включает в себя антивирусную и антишпионскую защиту, систему облачной репутации Comodo Internet Security Free 12.1.0.6914 Comodo Internet Security Free - бесплатный инструмент комплексной защиты ПК от всевозможных интернет-угроз (вирусы, трояны, хакерские атаки). Включает в себя Advanced SystemCare Ultimate 12.3.0.162 Advanced SystemCare Ultimate — продвинутая версия программы Advanced SystemCare с Антивирусом, которая обеспечивает непрерывную комплексную защиту от всех видов

Avast Premier 2019 (19.8.4793) Avast Premier - более продвинутая версия Avast! Internet Security, которая помимо таких инструментов безопасности как защита от всевозможных угроз, сетевых атак, 360 Total Security 10.6.0.1256 360 Total Security - мощное антивирусное решение, которое способно не только защитить компьютер от всевозможных угроз и нежелательных программ, но и обеспечивает Symantec Endpoint Protection 14.0.1 Корпоративный антивирус, который предоставляет высокий уровень безопасности, быстродействие и интеллектуальное управление в физических и виртуальных средах.