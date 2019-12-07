Kaspersky Security Cloud

ESET NOD32 Internet Security 12.2.30.0
Комплексная защита, гармонично сочетающая в себе облачные и проактивные технологии. Включает в себя антивирусную и антишпионскую защиту, систему облачной репутации
Comodo Internet Security Free 12.1.0.6914
Comodo Internet Security Free - бесплатный инструмент комплексной защиты ПК от всевозможных интернет-угроз (вирусы, трояны, хакерские атаки). Включает в себя
Advanced SystemCare Ultimate 12.3.0.162
Advanced SystemCare Ultimate — продвинутая версия программы Advanced SystemCare с Антивирусом, которая обеспечивает непрерывную комплексную защиту от всех видов
Avast Premier 2019 (19.8.4793)
Avast Premier - более продвинутая версия Avast! Internet Security, которая помимо таких инструментов безопасности как защита от всевозможных угроз, сетевых атак,
360 Total Security 10.6.0.1256
360 Total Security - мощное антивирусное решение, которое способно не только защитить компьютер от всевозможных угроз и нежелательных программ, но и обеспечивает
Symantec Endpoint Protection 14.0.1
Корпоративный антивирус, который предоставляет высокий уровень безопасности, быстродействие и интеллектуальное управление в физических и виртуальных средах.