HiJackThis Fork для Windows

HiJackThis Fork 2.9.0.18

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Описание HiJackThis Fork 2.9.0.18Описание   Скачать HiJackThis Fork 2.9.0.18СКАЧАТЬ (2,2 Мб) Скриншоты HiJackThis Fork 2.9.0.18Скриншоты (6)   Статистика HiJackThis Fork 2.9.0.18Статистика   Отзывы о HiJackThis Fork 2.9.0.18Отзывы (0)  
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HiJackThis Fork - это инструмент, который способен обнаружить и исправить изменения в наиболее уязвимых местах ОС Windows, сделанные рекламными, шпионскими, вредоносными и другими нежелательными программами.

Проверка через HiJackThis основана не на чёрных списках, конкретных программах или URL-адресах, а только на методах, используемых рекламным ПО ("угонщиками браузеров"), для перенаправления вас на свои сайты. В связи с этим в результатах проверки неизбежны ложные срабатывания. Поэтому прежде чем что-либо удалять, обязательно проконсультируйтесь со специалистом.
    
Утилита содержит несколько полезных инструментов:

  •  Список автозагрузки (StartupList 2).
  •  Менеджер процессов.
  •  Менеджер файла 'Hosts'.
  •  Сканер альтернативных потоков данных.
  •  Менеджер удаления программ.
  •  Инструмент удаления служб.
  •  Инструмент удаления заблокированных файлов.
  •  Разблокировщик ключей реестра.
  •  Пакетная проверка цифровых подписей.
  •  Проверка и лечение ярлыков (как загружаемый компонент).
HiJackThis Fork
HiJackThis Fork
HiJackThis Fork
HiJackThis Fork
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтишпионы - Антивирусы
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Отзывы о программе HiJackThis Fork

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