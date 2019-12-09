HiJackThis Fork - это инструмент, который способен обнаружить и исправить изменения в наиболее уязвимых местах ОС Windows, сделанные рекламными, шпионскими, вредоносными и другими нежелательными программами.

Проверка через HiJackThis основана не на чёрных списках, конкретных программах или URL-адресах, а только на методах, используемых рекламным ПО ("угонщиками браузеров"), для перенаправления вас на свои сайты. В связи с этим в результатах проверки неизбежны ложные срабатывания. Поэтому прежде чем что-либо удалять, обязательно проконсультируйтесь со специалистом.



Утилита содержит несколько полезных инструментов: