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Dragons: Rise of Berk для Android

Dragons: Rise of Berk 1.45.10 для Android

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Описание Dragons: Rise of Berk 1.45.10 для AndroidОписание   Скачать Dragons: Rise of Berk 1.45.10 для AndroidСКАЧАТЬ (70 Мб) Скриншоты Dragons: Rise of Berk 1.45.10 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Dragons: Rise of Berk 1.45.10 для AndroidСтатистика   Отзывы о Dragons: Rise of Berk 1.45.10 для AndroidОтзывы (0)  
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Dragons: Rise of Berk - увлекательная игра по мотивам популярного мультфильма "Как приручить дракона", в котором вам предстоит создать и обустроить свой собственный остров викингов, растить и приручать драконов, а также путешествовать по неизведанным землям в огромном мире викингов.

Иккингу, Беззубику и компании нужно помочь защитить деревню от таинственных незнакомцев, несущих раздор на остров Олух. После длительных тренировок драконы продемонстрируют новые способности, которые помогут решить судьбу вашего острова.

Ключевые особенности:

  • Более 400 драконов из фильма и сериала, в том числе Беззубик, Громгильда, Кривоклык и Крушиголов.
  • Собирайте и воспитывайте драконов 75 разных видов, таких как Злобные Змеевики, Ужасные Чудовища и Тайфумеранги.
  • Возможность исследовать 60 неповторимых островов, расположенным во владениях викингов.
  • Задания со всеми персонажами мультфильма "Как приручить дракона".
  • Освобождайте легендарных драконов, чтобы заручиться их поддержкой для острова Олух.
  • Сражайтесь с другими наездниками в режиме Потасовка.
  • Великолепное звуковое сопровождение и графика с анимацией в 3D.
Dragons: Rise of Berk
Dragons: Rise of Berk
Dragons: Rise of Berk
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыСимуляторы
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Отзывы о программе Dragons: Rise of Berk

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