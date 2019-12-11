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Антиперекуп Украина для Android

Антиперекуп Украина 1.0.1 для Android

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Описание Антиперекуп Украина 1.0.1 для AndroidОписание   Скачать Антиперекуп Украина 1.0.1 для AndroidСКАЧАТЬ (7,56 Мб) Скриншоты Антиперекуп Украина 1.0.1 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Антиперекуп Украина 1.0.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Антиперекуп Украина 1.0.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Антиперекуп Украина - приложение, которое будет полезно украинским автолюбителям, а также потенциальным покупателям, благодаря которому можно быстро и легко проверить авто по VIN или госномеру, и получить всю информацию из официальных баз данных Украины.

Программа позволяет осуществлять поиск по гос. номеру автомобиля, VIN, техпаспорту, паспорту гражданина Украины, автостраховки и долгов по ФИО.

Программа предоставляет следующую информацию:

  • Государственная регистрация Украины.
  • ВИН по госномеру.
  • Владелец автомобиля.
  • Адрес владельца (примерный).
  • Департамент.
  • Марка автомобиля.
  • Модель автомобиля.
  • Год выпуска машины.
  • Цвет автомобиля.
  • Тип транспортного средства.
  • Кузов ТС.
  • Вид топлива.
  • Розыск авто - нахождение в угоне.
  • Фотографии автомобиля.
  • Наличие автомобильной страховки.
  • Наличие лицензии такси.
  • Отзывные кампании.
  • Розыск по базе Интерпола.

Внимание! В базе присутствуют сведения обо всех автомобилях, прошедших регистрацию с 1 января 2013 года.

Антиперекуп Украина
Антиперекуп Украина
Антиперекуп Украина
Антиперекуп Украина
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАвто
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Отзывы о программе Антиперекуп Украина

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