Антиперекуп Украина - приложение, которое будет полезно украинским автолюбителям, а также потенциальным покупателям, благодаря которому можно быстро и легко проверить авто по VIN или госномеру, и получить всю информацию из официальных баз данных Украины.

Программа позволяет осуществлять поиск по гос. номеру автомобиля, VIN, техпаспорту, паспорту гражданина Украины, автостраховки и долгов по ФИО.

Программа предоставляет следующую информацию:

Государственная регистрация Украины.

ВИН по госномеру.

Владелец автомобиля.

Адрес владельца (примерный).

Департамент.

Марка автомобиля.

Модель автомобиля.

Год выпуска машины.

Цвет автомобиля.

Тип транспортного средства.

Кузов ТС.

Вид топлива.

Розыск авто - нахождение в угоне.

Фотографии автомобиля.

Наличие автомобильной страховки.

Наличие лицензии такси.

Отзывные кампании.

Розыск по базе Интерпола.

Внимание! В базе присутствуют сведения обо всех автомобилях, прошедших регистрацию с 1 января 2013 года.