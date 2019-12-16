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Simple Video Cutter для Windows

Simple Video Cutter 0.10.0.0

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Описание Simple Video Cutter 0.10.0.0Описание   Скачать Simple Video Cutter 0.10.0.0СКАЧАТЬ (63,84 Мб) Скриншоты Simple Video Cutter 0.10.0.0Скриншоты (1)   Статистика Simple Video Cutter 0.10.0.0Статистика   Отзывы о Simple Video Cutter 0.10.0.0Отзывы (0)  
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Simple Video Cutter - портативная утилита с красноречивым названием, которая позволяет вырезать фрагменты из видеофайлов, а также удалять ненужные фрагменты из видео.

С помощью программы можно быстро просматривать видео и извлекать необходимые фрагменты в отдельные видеофайлы. Приложение отлично справляется с большинством видеоформатов. Присутствует возможность вырезать любые видеофайлы в таких форматах, как AVI, MP4, MPEG, MKV, FLV, MOV, 3GP и пр., после чего их можно быстро сохранить их на своем ПК.

Программа не требует инсталляции.

Simple Video Cutter
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
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