Simple Video Cutter - портативная утилита с красноречивым названием, которая позволяет вырезать фрагменты из видеофайлов, а также удалять ненужные фрагменты из видео.

С помощью программы можно быстро просматривать видео и извлекать необходимые фрагменты в отдельные видеофайлы. Приложение отлично справляется с большинством видеоформатов. Присутствует возможность вырезать любые видеофайлы в таких форматах, как AVI, MP4, MPEG, MKV, FLV, MOV, 3GP и пр., после чего их можно быстро сохранить их на своем ПК.

Программа не требует инсталляции.