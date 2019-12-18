Reduce Memory для Windows

Reduce Memory 1.3

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Описание Reduce Memory 1.3Описание   Скачать Reduce Memory 1.3СКАЧАТЬ (868 Кб) Скриншоты Reduce Memory 1.3Скриншоты (2)   Статистика Reduce Memory 1.3Статистика   Отзывы о Reduce Memory 1.3Отзывы (0)  
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Reduce Memory - небольшая портативная утилита, которая позволяет освободить оперативную память в Windows, и тем самым повысить производительность и отзывчивость системы в целом.

В нормальном режиме или с параметром /о программа освобождает память для текущего пользователя и только для приложений, при запуске утилиты с правами администратора - может оптимизировать использование памяти для служб и фоновых рабочих программ.

Программа очень проста в использовании - достаточно распаковать скачанный ZIP архив в любую папку и затем запустить программу. Чтобы очистить память следует нажать кнопку "Optimize".

В настройках программа имеется опция автоматического запуска при старте Windows, скрывать окно программы при запуске, сворачиваться в системный трей, отображать окно программы всегда сверху, а также пользователь может указать интервал времени (от 1 до 99999 секунд), через который будет автоматически проводиться оптимизация.

Присутствует поддержка командной строки.

Reduce Memory
Reduce Memory
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОперативная память
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