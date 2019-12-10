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Проверка авто Антиперекуп для Android

Проверка авто Антиперекуп 2.4.3 для Android

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Описание Проверка авто Антиперекуп 2.4.3 для AndroidОписание   Скачать Проверка авто Антиперекуп 2.4.3 для AndroidСКАЧАТЬ (9,13 Мб) Скриншоты Проверка авто Антиперекуп 2.4.3 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Проверка авто Антиперекуп 2.4.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о Проверка авто Антиперекуп 2.4.3 для AndroidОтзывы (0)  
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Проверка авто Антиперекуп - полезное приложение для всех кто собирается купить автомобиль, с помощью которого можно быстро и легко проверить авто по VIN или госномеру, и получить полный PDF-отчет по интересующему вас автомобилю из более чем 15 источников данных.

Программа позволяет проверить информацию о пробеге автомобиля, проводить проверку истории регистрации в ГИБДД, получить сведения о ДТП с участием транспортного средства, осуществлять проверку нахождения в федеральном розыске, наличие полиса ОСАГО и многое другое.

Также присутствует возможность заказать прямо в приложении техосмотр, оформить полис ОСАГО или КАСКО, заказать срочный выкуп вашего авто, заказать помощь в подборе авто и пр.

Основные возможности программы:

  • Позволяет найти пробег, зафиксированный оператором техосмотра (используется база техосмотра и база по объявлениям).
  • Получение основных сведений о транспортном средстве и периодах его регистрации в ГИБДД за различными собственниками.
  • Получении данных об утилизации автомобиля.
  • Проверка истории авто.
  • Получение сведений о ДТП с участием транспортного средства с указанным идентификационным номером ВИН ( VIN ), произошедших с начала 2015 года.
  • Проверка нахождения в розыске.
  • Получение сведений о наличии ограничений на регистрационные действия в ГАИ с транспортным средством.
  • Поиск VIN автомобиля и фотографий по гос.номеру (используется сервис avto-nomer.ru.).
  • Проверка продавца в базе данных ФССП (федеральная служба судебных приставов).
  • Проверка полиса ОСАГО.
  • Поиск в базе ЕАИСТО.
  • Поиск сведений в федеральной нотариальной палате об автомобиле.
  • Поиск по номеру телефону на популярных площадках объявлений (auto.ru, drom, Avito, am.ru, bibika.ru, carprice, Юла, avtocod и пр.).
  • Проверка штрафов продавца.
  • Расшифровка VIN кода автомобиля.
Проверка авто Антиперекуп
Проверка авто Антиперекуп
Проверка авто Антиперекуп
Проверка авто Антиперекуп
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАвто
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Отзывы о программе Проверка авто Антиперекуп

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