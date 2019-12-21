Напоминалка TiMemory - программа осуществляет выдачу напоминаний по расписанию. Имеется гибкая настройка расписания. Возможна настройка повтора с частотой от 1 минуты до 1 года.

Есть особые настройки, с помощью которых можно настроить, например, напоминание в последний четверг нужных кварталов или месяцев.

В зависимости от близости времени события оно отмечается черным (более 3 суток) синим (от 1 до 3 суток) , темно-красным (до 24 часов) и красным (менее 1 часа) цветом.

Программа не требует установки: перед первым запуском, распакуйте архив в отдельную папку. Желательно избегать папки "Program Files" (в противном случае потребуется в свойствах exe файла напоминалки установить права администратора на запуск. При первом запуске программа автоматически будет добавлена в автозагрузку (далее это можно изменить в настройках).

Программа создает Ini-файл в своей папке при первом запуске и хранит данные событий в нем. Программа не требовательна к ресурсам и занимает минимум места в оперативной памяти.