Напоминалка TiMemory для Windows

Напоминалка TiMemory 1.1.0.7 beta

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Описание Напоминалка TiMemory 1.1.0.7 betaОписание   Скачать Напоминалка TiMemory 1.1.0.7 betaСКАЧАТЬ (3,1 Мб) Скриншоты Напоминалка TiMemory 1.1.0.7 betaСкриншоты (4)   Статистика Напоминалка TiMemory 1.1.0.7 betaСтатистика   Отзывы о Напоминалка TiMemory 1.1.0.7 betaОтзывы (0)  
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Напоминалка TiMemory - программа осуществляет выдачу напоминаний по расписанию. Имеется гибкая настройка расписания. Возможна настройка повтора с частотой от 1 минуты до 1 года.

Есть особые настройки, с помощью которых можно настроить, например, напоминание в последний четверг нужных кварталов или месяцев.

В зависимости от близости времени события оно отмечается черным (более 3 суток) синим (от 1 до 3 суток) , темно-красным (до 24 часов) и красным (менее 1 часа) цветом.

Программа не требует установки: перед первым запуском, распакуйте архив в отдельную папку. Желательно избегать папки "Program Files" (в противном случае потребуется в свойствах exe файла напоминалки установить права администратора на запуск. При первом запуске программа автоматически будет добавлена в автозагрузку (далее это можно изменить в настройках).

Программа создает Ini-файл в своей папке при первом запуске и хранит данные событий в нем. Программа не требовательна к ресурсам и занимает минимум места в оперативной памяти.

Напоминалка TiMemory
Напоминалка TiMemory
Напоминалка TiMemory
Напоминалка TiMemory
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКалендари, органайзеры, напоминалки
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Отзывы о программе Напоминалка TiMemory

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