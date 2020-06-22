Задачи TiMemory Pro

Будильник 2.5.5.2 Будильник - бесплатные часы со большим количеством разнообразных и полезных функций. Например можно добавить запись с оповещением, о каком либо важном деле, и в Напоминалка TiMemory 1.4.2.3 Бесплатная программа, которая представляет собой простую в использовании напоминалку, позволяющую настраивать напоминания по расписанию с частотой от 1 минуты до 1 Simple Sticky Notes 4.9 Simple Sticky Notes - очень удобный и эффективный менеджер закладок-напоминалок на экране Вашего дисплея

Atomic Alarm Clock 6.3 Atomic Alarm Clock - программа, с помощью которой можно изменить стандартные часы в системном трее и расширить их функциональность Rainlendar Lite 2.15.2 Rainlendar Lite - бесплатный кроссплатформенный календарь с функцией органайзера. С помощью программы можно легко и удобно планировать различные события и составлять TNR MoonLight - Лунный календарь 2.93.272 Симпатичный и функциональный лунный календарь. Рассчитывает лунный день, Луну в зодиаке, фазу Луны, качество дня, новолуние, полнолуние на 100 лет назад и вперед.