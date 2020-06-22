Задачи TiMemory Pro для Windows

Задачи TiMemory Pro 2.0.0.1

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Описание Задачи TiMemory Pro 2.0.0.1Описание   Скачать Задачи TiMemory Pro 2.0.0.1СКАЧАТЬ (12,1 Мб) Скриншоты Задачи TiMemory Pro 2.0.0.1Скриншоты (7)   Статистика Задачи TiMemory Pro 2.0.0.1Статистика   Отзывы о Задачи TiMemory Pro 2.0.0.1Отзывы (0)  
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Задачи TiMemory Pro - это расширенная и усовершенствованная версия простой напоминалки TiMemory. Программа позволяет организовать ведение дел с помощью простых, но функциональных напоминаний. Присутствуют напоминания, открытия файлов и папок, выключение / перезагрузка ПК, выход из системы, выполнение команд в формате командной строки Windows.

Основные функции:

  • выдача напоминаний по расписанию;
  • выдача пропущенных напоминаний при включении ПК;
  • удобная цветовая индикация событий в зависимости от оставшегося времени до возникновения напоминания;
  • повтор напоминания внутри дня с заданным интервалом с точностью до минуты;
  • повтор по определенным дням недели;
  • повтор каждые несколько дней;
  • повтор определенного числа месяца;
  • повтор в определенную дату каждый год;
  • особые настройки повтора, при помощи которых можно указать номер и тип дня внутри месяца или квартала: например, можно установить напоминание на предпоследнюю пятницу внутри нужных кварталов или месяцев;
  • можно сделать напоминание в предпоследний/последний день месяца или квартала вне зависимости от кол-ва дней в месяце;
  • возможность откладывать напоминание, в момент его возникновения, на срок от 5 минут до 24 часов;
  • возможность отключить напоминание только на сегодня. В следующие дни оно будет работать по расписанию;
  • возможность быстро установить разовое временное напоминание на уже созданное ранее событие без потери планового расписания, или создать новое быстрое напоминание;
  • возможность закачать в программу множество mp3, или wav файлов и выбирать для каждого напоминания свое звуковое сопровождение.

Дополнительные функции:

  • Группировка событий по группам (сегодня/завтра/на неделе и т.д.).
  • Функциональное создание быстрых напоминаний.
  • Возможность быстрого редактирования описания события.
  • Справка по режиму выполнения команд командной строки Windows с возможностью редактирования и обмена файлом справки с другими пользователями.
  • Возможность затемнения рабочего стола при возникновении напоминания для акцентирования внимания.
  • Возможность вывода монитора из сна во время напоминания.
  • Возможность LED-музыки на клавиатуре (Num, Caps, Scroll) во время напоминания.
  • 40 тем оформления!
Задачи TiMemory Pro
Задачи TiMemory Pro
Задачи TiMemory Pro
Задачи TiMemory Pro
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКалендари, органайзеры, напоминалки - Управление питанием
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Отзывы о программе Задачи TiMemory Pro

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