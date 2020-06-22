Задачи TiMemory Pro - это расширенная и усовершенствованная версия простой напоминалки TiMemory. Программа позволяет организовать ведение дел с помощью простых, но функциональных напоминаний. Присутствуют напоминания, открытия файлов и папок, выключение / перезагрузка ПК, выход из системы, выполнение команд в формате командной строки Windows.
Основные функции:
выдача напоминаний по расписанию;
выдача пропущенных напоминаний при включении ПК;
удобная цветовая индикация событий в зависимости от оставшегося времени до возникновения напоминания;
повтор напоминания внутри дня с заданным интервалом с точностью до минуты;
повтор по определенным дням недели;
повтор каждые несколько дней;
повтор определенного числа месяца;
повтор в определенную дату каждый год;
особые настройки повтора, при помощи которых можно указать номер и тип дня внутри месяца или квартала: например, можно установить напоминание на предпоследнюю пятницу внутри нужных кварталов или месяцев;
можно сделать напоминание в предпоследний/последний день месяца или квартала вне зависимости от кол-ва дней в месяце;
возможность откладывать напоминание, в момент его возникновения, на срок от 5 минут до 24 часов;
возможность отключить напоминание только на сегодня. В следующие дни оно будет работать по расписанию;
возможность быстро установить разовое временное напоминание на уже созданное ранее событие без потери планового расписания, или создать новое быстрое напоминание;
возможность закачать в программу множество mp3, или wav файлов и выбирать для каждого напоминания свое звуковое сопровождение.
Дополнительные функции:
Группировка событий по группам (сегодня/завтра/на неделе и т.д.).
Функциональное создание быстрых напоминаний.
Возможность быстрого редактирования описания события.
Справка по режиму выполнения команд командной строки Windows с возможностью редактирования и обмена файлом справки с другими пользователями.
Возможность затемнения рабочего стола при возникновении напоминания для акцентирования внимания.
Возможность вывода монитора из сна во время напоминания.
Возможность LED-музыки на клавиатуре (Num, Caps, Scroll) во время напоминания.