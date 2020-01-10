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USB OTG Checker для Android

USB OTG Checker 1.6.9g для Android

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Описание USB OTG Checker 1.6.9g для AndroidОписание   Скачать USB OTG Checker 1.6.9g для AndroidСКАЧАТЬ (3,35 Мб) Скриншоты USB OTG Checker 1.6.9g для AndroidСкриншоты (3)   Статистика USB OTG Checker 1.6.9g для AndroidСтатистика   Отзывы о USB OTG Checker 1.6.9g для AndroidОтзывы (0)  
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USB OTG Checker - интуитивный и легкий в использовании инструмент для проверки совместимости вашего мобильного Android-девайса с технологией USB OTG, благодаря которой можно подключать USB-устройства непосредственно к мобильному устройству с помощью адаптера.

Пользоваться программой очень легко - после запуска приложение проверяет наличие в ОС всех необходимых модулей для запуска OTG, проверяя все шаги для доступа к подключенному устройству.

Функциональные возможности приложения:

  • проверка наличия USB-менеджера;
  • проверка наличия файла android.hardware.usb.host.xml;
  • отображение списка подключенных устройств OTG USB.
USB OTG Checker
USB OTG Checker
USB OTG Checker
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе USB OTG Checker

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