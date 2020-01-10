USB OTG Checker - интуитивный и легкий в использовании инструмент для проверки совместимости вашего мобильного Android-девайса с технологией USB OTG, благодаря которой можно подключать USB-устройства непосредственно к мобильному устройству с помощью адаптера.

Пользоваться программой очень легко - после запуска приложение проверяет наличие в ОС всех необходимых модулей для запуска OTG, проверяя все шаги для доступа к подключенному устройству.

Функциональные возможности приложения: