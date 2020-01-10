USB OTG Checker

Opera Max 3.1.52 для Android
Opera Max – позволяет экономить трафик при просмотре веб-страниц, прослушивании музыки или просмотре онлайн-видео. Для максимальной экономии контролируйте
CCleaner 4.14.0 для Android
CCleaner - мобильная версия популярного чистильщика системы, который поможет содержать ваш девайс в оптимальном состоянии. С его помощью можно удалить ненужные
f.lux 22.0 для Android
f.lux - мобильная версия утилиты для регулирования цветовой гаммы дисплея вашего Android-девайса в зависимости от времени суток, благодаря которой можно существенно
Яндекс: Алиса 7.51 для Android
Универсальный мобильный помощник для мобильных Android-устройств, благодаря которому пользователь может быть в курсе всех последних событий, быть готовым к дождю,
Bar Shortcuts 1.1.6 для Android
Bar Shortcuts - утилита, позволяющая разместить в выпадающей панели уведомлений несколько ссылок на приложения, набора определенного номера, музыкальный плейлист.
Volume 3.3.8 для Android
Volume - утилита для быстрого изменения настроек громкости Android-смартфона. Позволяет в одном месте настроить громкость мультимедиа, звонков, уведомлений и других