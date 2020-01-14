Search my Files для Windows

Search my Files 13.0

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Описание Search my Files 13.0Описание   Скачать Search my Files 13.0СКАЧАТЬ (7,93 Мб) Скриншоты Search my Files 13.0Скриншоты (7)   Статистика Search my Files 13.0Статистика   Отзывы о Search my Files 13.0Отзывы (0)  
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4.33 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 4.33 из 5
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Search my Files - простая в использовании утилита для быстрого поиска дубликатов файлов и многопоточного копирования/перемещения и удаления файлов, с возможность предварительного просмотра дубликатов.

Обладает широкими возможностями фильтрации поиска, а также инструментом отчетности о результатах на основе SQLite, с помощью которого можно отфильтровать результаты в соответствии с вашими потребностями.

Основные возможности:

  • Интуитивно-понятный графический интерфейс.
  • Поиск файлов по расположению.
  • Поиск файлов и/или папок,
  • Отображение названия и расположения файла в длинном и коротком (8.3) формате.
  • Отображение расширения файла.
  • Отображение времени изменения и создания файла.
  • Отображение размера файла.
  • Отображение атрибутов файла.
  • Фильтрация результатов поиска по расширению, атрибутам, размеру, времени изменения/создания и пр.
  • Бесплатный фильтр при использовании RegEx.
Search my Files
Search my Files
Search my Files
Search my Files
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)14 / 16
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПоиск файлов
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Отзывы о программе Search my Files

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