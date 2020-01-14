Search my Files

Everything 1.4.1.935
Everything - удобная в эксплуатации утилита для быстрого поиска файлов и папок по названию. По мере ввода ключевых слов по которым производится поиск, элементы,
DupKiller 0.8.2
DupKiller - быстрый и мощный инструмент для поиска и удаления дублированных или похожих файлов. Выполняет сравнение файлов по разным критериям, в том числе по
AVSearch 3.13
AVSearch - программа предназначена для поиска файлов на дисках по фрагментам текста в любой кодировке: Windows, OEM 866 (DOS), KOI-8R, ISO 8859-5, UNICODE. Имеется
WizTree 3.29
WizTree - небольшая и полезная утилита для определения файлов и папок, которые занимают много пространства на жестком диске
AllDup 4.4.10
AllDup - бесплатный инструмент для поиска и удаления дубликатов файлов на Вашем компьютере
Auslogics Duplicate File Finder 8.3.0.4
Auslogics Duplicate File Finder - эффективная и легкая в использовании программа, предназначенная для поиска и удаления ненужных дубликатов файлов