Crossmath для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.4.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
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Категория:Головоломки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:95,16 Мб
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Crossmath представляет собой увлекательную и сложную математическую головоломку, которая проверит ваши навыки решения задач. Здесь есть различные уровни сложности, чтобы каждый мог найти вызов, который соответствует его математическим способностям.

Вам предстоит решать разнообразные математические задачи, используя операции сложения, вычитания, умножения и деления. При этом важно применять логическое и критическое мышление для нахождения оптимальных решений каждой головоломки. Crossmath - это не только отличный способ активировать свой мозг, но и совершенствовать свои математические навыки.

Основные функции Crossmath:

  • Используйте операции сложения, вычитания, умножения и деления для решения математических головоломок.
  • Помните, что умножение и деление следует выполнять перед сложением и вычитанием.
  • Выберите уровень сложности: легкий, средний, сложный и экспертный.
  • Ежедневный вызов: Решайте одну головоломку каждый день, чтобы поддерживать свой мозг в форме.
  • Бесконечный режим: В этом режиме ваши ошибки не проверяются до тех пор, пока вы не отправите свои ответы. Постарайтесь завершить как можно больше уровней с двумя ошибками для увеличения вашего счета.

Crossmath - это отличный способ проверить свои навыки в решении математических задач и провести время с пользой и увлечением. Не упустите шанс стать экспертом в Crossmath и математикой в целом.

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