JCleaner для Windows

JCleaner 5.6.1.0

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Описание JCleaner 5.6.1.0Описание   Скачать JCleaner 5.6.1.0СКАЧАТЬ (702 Кб) Скриншоты JCleaner 5.6.1.0Скриншоты (10)   Статистика JCleaner 5.6.1.0Статистика   Отзывы о JCleaner 5.6.1.0Отзывы (0)  
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JCleaner - мощный инструмент для очистки реестра, списков истории, удаления мусорных файлов, ненужных приложений, и предлагающая пользователю ряд дополнительных возможностей, как например инструменты для оптимизации системного реестра, создания его резервных копий, а также поиска и удаления информации в реестре.

Ключевые особенности приложения:

  • Мощный, быстрый и безопасный автоматический поиск ошибок в системном реестре.
  • Поиск и удаление мусорных файлов на дисках и списков истории.
  • Инструменты для ручного поиска и удаления данных.
  • Оптимизация файлов системного реестра.
  • Управление автозагрузкой Windows и удаление ПО.
  • Гибкие настройки программы и создание резервных копий.
  • Функция "Поиск и удаление в один клик" и другое.
JCleaner
JCleaner
JCleaner
JCleaner
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $8.95
ОперационкаWindows 10, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыРеестр, Автозагрузка - Очистка диска
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Отзывы о программе JCleaner

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