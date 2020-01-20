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Tattoo Drawing для Android

Tattoo Drawing 1.3.1 для Android

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Описание Tattoo Drawing 1.3.1 для AndroidОписание   Скачать Tattoo Drawing 1.3.1 для AndroidСКАЧАТЬ (62,45 Мб) Скриншоты Tattoo Drawing 1.3.1 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика Tattoo Drawing 1.3.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Tattoo Drawing 1.3.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Tattoo Drawing - если вы когда-нибудь мечтали о карьере тату-мастера, то вот он ваш шанс. Встречайте разных клиентов с самыми разнообразными пожеланиями и предпочтениями, и именно вам предстоит воплотить их самые смелые тату-фантазии в жизнь.

Выберите необходимый эскиз, вооружитесь тату-машинкой и вперед! Игра развивает мелкую моторику, точность, внимательность и концентрацию. Прокачивайте скилл, тренируйте внимательность и зарабатывайте звезды за успешное выполнение заданий клиентов.

Основные возможности:

  • Возрастающая сложность игры.
  • Разнообразные по сложности татуировки.
  • Простая игровая механика и комфортное управление.
  • Более сотни эскизов.
  • Интересные испытания на внимательность и разнообразные клиенты.
Tattoo Drawing
Tattoo Drawing
Tattoo Drawing
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D
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