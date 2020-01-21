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Ashampoo Taskbar Customizer для Windows

Ashampoo Taskbar Customizer 1.00.00

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Описание Ashampoo Taskbar Customizer 1.00.00Описание   Скачать Ashampoo Taskbar Customizer 1.00.00СКАЧАТЬ (6,36 Мб) Скриншоты Ashampoo Taskbar Customizer 1.00.00Скриншоты (2)   Статистика Ashampoo Taskbar Customizer 1.00.00Статистика   Отзывы о Ashampoo Taskbar Customizer 1.00.00Отзывы (0)  
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Панель задач Windows незаменима. Но должна ли она быть однотонной? Это может разрушить всю визуальную составляющую, особенно при использовании великолепных изображений в качестве фона рабочего стола и на больших экранах.

Ashampoo Taskbar Customizer возвращает Вам контроль над цветом и прозрачностью панели задач – при желании Вы можете сделать её полностью прозрачной! Ваши настройки влияют только на панель задач. Открываемые программы и значки остаются в изначальном состоянии.

Основные возможности программы:

  • Сделайте панель задач невидимой.
  • Настраиваемая прозрачность.
  • Выбор цвета панели управления.
  • Опциональный автозапуск с Windows.
Ashampoo Taskbar Customizer
Ashampoo Taskbar Customizer
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРасширения
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