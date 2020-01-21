Панель задач Windows незаменима. Но должна ли она быть однотонной? Это может разрушить всю визуальную составляющую, особенно при использовании великолепных изображений в качестве фона рабочего стола и на больших экранах.

Ashampoo Taskbar Customizer возвращает Вам контроль над цветом и прозрачностью панели задач – при желании Вы можете сделать её полностью прозрачной! Ваши настройки влияют только на панель задач. Открываемые программы и значки остаются в изначальном состоянии.

Основные возможности программы: