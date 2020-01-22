Hydro Coach для Android

Hydro Coach 4.2.10 для Android

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Описание Hydro Coach 4.2.10 для AndroidОписание   Скачать Hydro Coach 4.2.10 для AndroidСКАЧАТЬ (13,83 Мб) Скриншоты Hydro Coach 4.2.10 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Hydro Coach 4.2.10 для AndroidСтатистика   Отзывы о Hydro Coach 4.2.10 для AndroidОтзывы (0)  
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Hydro Coach - удобный в использовании мобильный трекер потребления жидкостей с функцией напоминания. Приложение вычисляет персональное потребление воды, основанное на различных факторах (возраст, вес, пол и стиль жизни).

Ключевые особенности:

  • Улучшение показателей здоровья за счет персональных уведомлений о питье.
  • Идеальное отслеживание водного баланса в виде просто красивого дневника.
  • Графическое отображение вашей привычки пить воду с еженедельной и ежемесячной статистикой.
  • Наглядные виджеты с детальной информацией о потреблении воды.
  • Возможность легко создавать пользовательские объёмы стаканов.
  • Поддержка британские (жидк. унции) и метрические (мл) единицы измерения.
  • Возможность поделиться с друзьями вашим потреблением воды.
  • Синхронизация данных с аккаунтом Google.
  • Поддержка Google Fit, Samsung Health, Fitbit.
Hydro Coach
Hydro Coach
Hydro Coach
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыЗдоровье
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Отзывы о программе Hydro Coach

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