Adobe XD для Windows

Adobe XD 25.3.12

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Описание Adobe XD 25.3.12Описание   Скачать Adobe XD 25.3.12СКАЧАТЬ (2,05 Мб) Скриншоты Adobe XD 25.3.12Скриншоты (3)   Статистика Adobe XD 25.3.12Статистика   Отзывы о Adobe XD 25.3.12Отзывы (0)  
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Adobe XD - мощный инструмент от компании Adobe для проектирования и прототипирования интерфейсов, создания презентаций, предназначенный в первую очередь для UI/UX дизайнеров.

Присутствует возможность быстро и легко создавать простые макеты и вайрфреймы, доступно быстрое и интуитивное прототипирование, имеется импорт векторных объектов из Photoshop, копирование и маскировка изображений и многое другое.

Ключевые особенности приложения:

  • Быстрое и интуитивное прототипирование.
  • Создание простых макетов и вайрфреймов.
  • Импорт векторных объектов из Photoshop.
  • Поддержка горячих клавиш.
  • "Умные" направляющие.
  • Текстовый ритм и повторное использование стилей.
  • Текстовые подстили.
  • Преобразование текста в фигуры.
  • Копирование и маскировка изображений.
  • Наличие опции повтора сетки (Repeat Grid).
  • Предварительный просмотр работы на iOS-устройстве, подключенном по USB.
  • Создание кликабельных прототипов с переходами между монтажными областями.
  • Использование комплектов UI.
  • Возможность делиться прототипами и оставлять комментарии.

Примечание! Доступен бесплатный план XD Starter Plan.

Adobe XD
Adobe XD
Adobe XD
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: от 644,00 руб.
Ограничение в работе программыфункциональные ограничения
ОперационкаWindows 10, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
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Отзывы о программе Adobe XD

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